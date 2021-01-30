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Ekonomi Whatsapp grubu kurmuşlar! "Türkiye'de yumurta fiyatını 4 kişi belirliyor"
Ekonomi

Whatsapp grubu kurmuşlar! "Türkiye'de yumurta fiyatını 4 kişi belirliyor"

Zincir marketlerin satın alma görevlilerinin bir WhatsApp grubu kurduğu ve yumurta fiyatlarını bu gruptaki 4 kişinin belirlediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 22:12:00 -
Whatsapp grubu kurmuşlar! "Türkiye'de yumurta fiyatını 4 kişi belirliyor"

Türkiye'de son zamanlardaki market ve manavlardaki fiyat artışı gündemin en önemli maddesi.

Halkın belini büken bu fiyat artışlarının arkasında ise fırsatçılar var.

"Cumhurbaşkanı uyardı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyu gündeme getirmiş ve fırsatçıları uyararak, "Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen işinizi hakkıyla yapın. Vatandaşımıza da zulmetmeyin." demişti.

Bu gelişmenin ardından söz konusu fiyat dalgalanmalarının nedeni merak konusu oldu.

"4 büyük markette yumurta fiyatları aynı"

TGRT Ana Haber'in sunucusu Ekrem Açıkel de konuyu bültenine taşıdı.

Açıkel, zincir marketlerdeki yumurta fiyatlarındaki artışa ve etiketlerin aynı oluşuna dikkat çekti.

"Satın alma müdürleri Whatsapp grubu kurdu"

Açıkel'in haberine göre, ismini vermediği ve Türkiye'de binlerce bayisi olduğunu belirttiği zincir marketlerin satın alma görevlileri bir WhatsApp grubu kurdu.

Kurdukları bu grupta satışa çıkacak yumurtanın fiyatını belirledi. Öyle ki dört farklı markette satılan yumurtaların adet, gramaj ve fiyatları birbirinin aynısı.

"Türkiye'de yumurta fiyatını 4 kişi belirliyor"

Açıkel, ayrıca yumurta üreticilerinin zamları geri çektiğini ve sorunun marketlerde olduğunu söylediklerini belirterek, "Zincir marketler kartel oldu" dedi.

Açıkel, "Durum bu. Dört tane market. Bu dört büyük marketler zincirinin satın alma görevlileri var. O görevliler kendi aralarında bir WhatsApp grubu kurmuş. Fiyatları belirliyorlar. Yumurta fiyatlarını 4 kişi belirliyor Türkiye'de. Peki yumurta üreticileri ne diyor? 'Fiyatlar düştü. Biz düşürdük, geriye çekildi. O zam kalmadı. Marketlere bakın siz' diyordu." ifadelerini kullandı.

 

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