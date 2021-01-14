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Teknoloji Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddelerinde neler var?
Teknoloji

Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddelerinde neler var?

Whatsapp'ın zorunlu gizlilik veri güncelleme kararına yönelik tepkiler çığ gibi gelirken, milyonlarca kullanıcı da Whatsapp uygulaması silerek yerine Telegram Bip ya da Signal uygulamalarını yüklemekte. Whatsapp gizlilik sözleşmesini onaylaması için kullanıcılarına 8 Şubat’a kadar süre verdi. Peki Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddelerinde neler var? Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddeleri neler? İşte Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesi maddeleri.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 16:18:00 -
Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddelerinde neler var?

Whatsapp'ın zorunlu gizlilik veri güncelleme kararına yönelik tepkiler çığ gibi gelirken, milyonlarca kullanıcı da Whatsapp uygulaması silerek yerine Telegram Bip ya da Signal uygulamalarını yüklemekte. Whatsapp gizlilik sözleşmesini onaylaması için kullanıcılarına 8 Şubat’a kadar süre verdi. Peki Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddelerinde neler var? Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddeleri neler? İşte Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesi maddeleri.

WhatsApp, 4 Ocak'ta 'gizlilik ilkesi'ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. 8 Şubat’a kadar WhatsApp’ın dayattığı gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar artık o tarihten sonra WhatsApp’ı kullanamayacak. 

WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri neler?

WhatsApp, kullanıcıların hangi verilerini toplayabiliyor?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler

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