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Teknoloji WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi?
Teknoloji

WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi? sorusu merak ediliyor. Tartışmalı sözleşme için WhatsApp geri atım attı. WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi? Son durum ne? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:37:00 -
WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi?

WhatsApp sözleşmesi iptal etme kararı için beklenen açıklama geldi. Dünyanın en yaygın kullanılan iletişim araçlarından biri olan WhatsApp, gizlilik sözleşmesi tarihinin geri alındığını duyurdu. Sözleşme için 8 Şubat 2021'e kadar kullanıcılarına süre tanıyan ve Facebook'un gizlilik verilerine ulaşması yönünde tartışmalara neden olan Whatsapp'ın kararı sonrası sözleşme iptali gündeme geldi. Peki, sözleşme iptal mi edildi?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi?

WhatsApp, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine yeni bir açıklama yaptı. Uygulamanın son güncellemesiyle ilgili kafa karışıklığı olduğuna işaret edilen açıklamada, endişeye neden olan birçok yanlış bilgi olduğunu ve herkesin uygulamanın ilkeleri ile gerçeklerini anlamasına yardımcı olmak istedikleri belirtildi. Açıklamada, kişisel görüşmelerin her zaman uçtan uca şifreleme ile korunduğu vurgulanarak, ne WhatsApp ne de Facebook'un özel mesajları göremediği kaydedildi. Söz konusu güncellemeyle bunun değişmeyeceğine işaret edilen açıklamada, güncellemenin verilerin nasıl toplandığı ve kullanıldığı konusunda daha fazla şeffaflık sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, güncellemenin uygulamanın Facebook ile veri paylaşma kabiliyetini genişletmediği belirtilerek, insanların şartları incelemeleri ve kabul etmeleri için gerekli sürenin ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı. Daha önce belirtilen 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabının askıya alınmayacağı ya da silinmeyeceği vurgulanarak, "WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri aydınlatmak için daha fazlasını yapacağız." ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda, verilen sürenin 15 Mayıs'a ertelendiği kaydedildi. Dünya çapında tüketiciler için gizlilik politikası savunucuları, WhatsApp'ın söz konusu değişikliklerine tepki göstermişti. WhatsApp'ın sahibi Facebook'un verileri işlerken tüketicinin menfaatlerini destekleme konusundaki zayıf geçmişini hatırlatan savunucular, kullanıcılarına Telegram gibi başka platformlara geçiş yapmasını önermişti. Söz konusu erteleme, mesajlaşma uygulamasında ticari alışverişleri kolaylaştırarak WhatsApp'ın gelir elde etme planı için bir engel olarak değerlendirildi.

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