  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp gizlilik iznini neden istedi? İşte cevabı
Teknoloji

WhatsApp gizlilik iznini neden istedi? İşte cevabı

WhatsApp'ın gizlilik kararı tartışılmaya devam ediyor. Milyonlar, popüler mesajlaşma uygulamasının neden bir anda böyle bir karar aldığını merak etmeye başladı. İşte WhatsApp'ın aldığı kararın arkasındaki gerçek...

Yeniakit Publisher
2021-01-15 15:37:00 -
WhatsApp gizlilik iznini neden istedi? İşte cevabı

Son günlerin en büyük olaylarından birisi de WhatsApp’ın istediği izinler oldu. Herkes artık WhatsApp’a karşı önyargılı biçimde yaklaşıyor. Peki, WhatsApp neden böyle bir adım attı? Kullanıcıların bilgilerini neden vermek istiyor? Molatik isimli site WhatsApp'ın bu izni neden istediğini araştırdı.

Herkes şoke oldu

Bir sabah kalktık ve WhatsApp’tan bir bildirim geldi. Hayır izin bildirimi değildi bu. WhatsApp izin istiyordu. Ne izni mi? Bilgilerinizin depolanması izni. Yani yazdıklarınız, çizdikleriniz, paylaştıklarınız bir depoda paylaşılacak karşınıza reklam olarak çıkacak bu bilgiler.

Sözleşmeyi neden duyurdular?

Bu bilgiler nerede mi karşımıza çıkıyor? Tabii ki Facebook başta olmak üzere diğer sosyal medya mecralarında reklam olarak görüyoruz. Sürekli bizi bir şeyler almaya, belirli şekillerde davranmaya itekliyorlar. İster istemez de insanlar etkileniyor.

Aslında WhatsApp zaten bunu yapıyordu. Bizden aldığı bilgileri diğer sosyal medya mecralarına aktarıyordu. Yani eskiden haberimiz yoktu artık haberimiz var bu durumdan. Peki, neden sözleşme ile bizlere duyurma ihtiyacı duydular? Cevabı Apple Uygulama mağazasında yatıyor.

Apple Uygulama'daki değişiklik

Apple Uygulama mağazası son dönemde yaptığı değişiklikle kullanıcılar adına bir adım attı. Neydi bu yenilik? Yenilik, Apple uygulama mağazasında uygulaması olan geliştiricilerin, hangi diğer uygulamalarla veri paylaştığı yönünde kullanıcıya bilgi vermesi isteniyor. Kısacası “Hop hemşerim aldığın bilgileri kimlere veriyorsun?”

Kullanıcı güvenliği için önemli

Apple’ın bu davranışı kullanıcı güvenliği için önemli bir adım. Sonuçta uygulama kullanıyoruz ama hangi uygulama nereye hangi bilgiyi veriyor bilemiyoruz. Hepimizin başına gelmiştir, saçma sapan bir yerden gelen mail, mesaj, arama tarzı ‘tacizler’

Artık biliyoruz

Yapılan bu sözleşme ile WhatsApp daha önce haberimiz olmadan yolladığı bilgileri artık haberimiz olarak gönderecek. Göz görmeyince gönül katlanıyordu ama artık göz görüyor haliyle, gönül de katlanmıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan Parlamentosu'ndan Rafale savaş uçağı kararı
Dünya

Yunanistan Parlamentosu'ndan Rafale savaş uçağı kararı

Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımını öngören yasa tasarısını Yunanistan Parlamentosu onayladı.
AB ülkesinden flaş Karabağ çıkışı: Biz de rol almak istiyoruz
Dünya

AB ülkesinden flaş Karabağ çıkışı: Biz de rol almak istiyoruz

Macaristan, Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbaycan yerleşimlerinin yeniden inşasında rol almak istediğini açıkladı.
Sürpriz gelişmeyi duyurdular! Türkiye'den savaş gemisi alacaklar
Dünya

Sürpriz gelişmeyi duyurdular! Türkiye'den savaş gemisi alacaklar

Türkiye'den insanız hava araçları alan Ukrayna, yeni bir hamleye hazırlanıyor. Kiev yönetimi, Türkiye'den savaş gemisi almaya kararı aldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay