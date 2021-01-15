WhatsApp gizlilik iznini neden istedi? İşte cevabı

Son günlerin en büyük olaylarından birisi de WhatsApp’ın istediği izinler oldu. Herkes artık WhatsApp’a karşı önyargılı biçimde yaklaşıyor. Peki, WhatsApp neden böyle bir adım attı? Kullanıcıların bilgilerini neden vermek istiyor? Molatik isimli site WhatsApp'ın bu izni neden istediğini araştırdı.

Herkes şoke oldu

Bir sabah kalktık ve WhatsApp’tan bir bildirim geldi. Hayır izin bildirimi değildi bu. WhatsApp izin istiyordu. Ne izni mi? Bilgilerinizin depolanması izni. Yani yazdıklarınız, çizdikleriniz, paylaştıklarınız bir depoda paylaşılacak karşınıza reklam olarak çıkacak bu bilgiler.

Sözleşmeyi neden duyurdular?

Bu bilgiler nerede mi karşımıza çıkıyor? Tabii ki Facebook başta olmak üzere diğer sosyal medya mecralarında reklam olarak görüyoruz. Sürekli bizi bir şeyler almaya, belirli şekillerde davranmaya itekliyorlar. İster istemez de insanlar etkileniyor.

Aslında WhatsApp zaten bunu yapıyordu. Bizden aldığı bilgileri diğer sosyal medya mecralarına aktarıyordu. Yani eskiden haberimiz yoktu artık haberimiz var bu durumdan. Peki, neden sözleşme ile bizlere duyurma ihtiyacı duydular? Cevabı Apple Uygulama mağazasında yatıyor.

Apple Uygulama'daki değişiklik

Apple Uygulama mağazası son dönemde yaptığı değişiklikle kullanıcılar adına bir adım attı. Neydi bu yenilik? Yenilik, Apple uygulama mağazasında uygulaması olan geliştiricilerin, hangi diğer uygulamalarla veri paylaştığı yönünde kullanıcıya bilgi vermesi isteniyor. Kısacası “Hop hemşerim aldığın bilgileri kimlere veriyorsun?”

Kullanıcı güvenliği için önemli

Apple’ın bu davranışı kullanıcı güvenliği için önemli bir adım. Sonuçta uygulama kullanıyoruz ama hangi uygulama nereye hangi bilgiyi veriyor bilemiyoruz. Hepimizin başına gelmiştir, saçma sapan bir yerden gelen mail, mesaj, arama tarzı ‘tacizler’

Artık biliyoruz

Yapılan bu sözleşme ile WhatsApp daha önce haberimiz olmadan yolladığı bilgileri artık haberimiz olarak gönderecek. Göz görmeyince gönül katlanıyordu ama artık göz görüyor haliyle, gönül de katlanmıyor.