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Teknoloji WhatsApp çöktü mü? 30 Mayıs 2024 Whatsapp'ta sorun mu var?
Teknoloji

WhatsApp çöktü mü? 30 Mayıs 2024 Whatsapp'ta sorun mu var?

Yeniakit Publisher
2024-05-30 14:17:00 - 2024-05-30 14:19:49
WhatsApp çöktü mü? 30 Mayıs 2024 Whatsapp'ta sorun mu var?

WhatsApp hata raporu, uygulamada bazı sorunlar yaşayan kullanıcılar tarafından mercek altına alındı. Gün içerisinde yoğun olarak kullanılan uygulamada bazen mesajlar ve dosya, resim gibi paylaşımlar iletilemiyor. Bu nedenle WhatsApp çöktü mü, bir sorun mu var sorusu da sorgulanıyor. Peki WhatsApp çöktü mü, bir sorun var mı? İşte ayrıntılar...

WhatApp çöktü mü sorusu, popüler mesajlaşmasını yoğun olarak kullananlar tarafından araştırılıyor. WhatsApp çökme raporu, uygulamada iletilerin gönderilememesi gibi herhangi bir sorunla karşılaşan kullanıcıların gündemine geldi. İşte son 24 saat Whatsapp hata raporu...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel raporlamalar çerçevesinde Whatsapp'ta herhangi bir sorun gözlenmektedir. Ancak zaman zaman bölgesel olarak bağlantı sorunu oluşabiliyor.

WHATSAPP MESAJLARIM VE RESİMLERİM NEDEN GİTMİYOR?

WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz.

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Whatsapp tasarımını değiştirdi!

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Whatsapp tasarımını değiştirdi!
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WhatsApp renkleri değişiyor! İşte yeni hali
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