WhatsApp çöktü mü? 30 Mayıs 2024 Whatsapp'ta sorun mu var?

WhatApp çöktü mü sorusu, popüler mesajlaşmasını yoğun olarak kullananlar tarafından araştırılıyor. WhatsApp çökme raporu, uygulamada iletilerin gönderilememesi gibi herhangi bir sorunla karşılaşan kullanıcıların gündemine geldi. İşte son 24 saat Whatsapp hata raporu...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel raporlamalar çerçevesinde Whatsapp'ta herhangi bir sorun gözlenmektedir. Ancak zaman zaman bölgesel olarak bağlantı sorunu oluşabiliyor.

WHATSAPP MESAJLARIM VE RESİMLERİM NEDEN GİTMİYOR?

WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz.

{relation id:1855370 slug:'whatsapp-beklenen-ozelligini-kullanima-sundu-passkey-geldi'}

{relation id:1851777 slug:'whatsapp-tasarimini-degistirdi'}