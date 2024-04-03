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Teknoloji WhatsApp çöktü mü?
Teknoloji

WhatsApp çöktü mü?

Yeniakit Publisher
2024-04-03 22:34:00 -
WhatsApp çöktü mü?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.

Global düzeyde en yaygın kullanılan uygulamalardan biri olan WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşanıyor.

Başta fotoğraf ve yazılı veri paylaşımı amaçlı olmak üzere dünyada 1 milyardan fazla insanın kullandığı WhatsApp uygulamasındaki bağlantı sorunu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.
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Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler."

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