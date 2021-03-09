WhatsApp, artık bu iPhone modellerinde çalışmayacak

WABetaInfo'da yayınlanan habere göre, WhatsApp Beta'nın son sürümünde iOS 9 işletim sistemine sahip iPhone'lar için desteğin kesildiği bildiriliyor. Her ne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, bunun beklenmedik bir gelişme olduğu söylenemez. WhatsApp, Ocak 2021'den beri iOS 8 ve altındaki sürümlere zaten destek vermeyi bırakmıştı ve sırada iOS 9'un olduğu biliniyordu. Ancak bugünün bu kadar erken geleceği beklenmiyordu.

WhatsApphangi iPhone'larda çalışmayacak?

Son olarak iOS 9 güncellemesini alan ve daha sonrasında güncelleme almayan iPhone'ların listesi iPhone 4S ile başlıyor. Başka bir deyişle iPhone 4S ve daha eski iPhone modellerinde, artık WhatsApp kullanılamayacak. Aynı şekilde, telefonunu iPhone 9'dan sonra güncellemeyenler de güncelleme yapmadan WhatsApp kullanmaya devam edemeyecek.