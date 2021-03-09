  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp, artık bu iPhone modellerinde çalışmayacak
Teknoloji

WhatsApp, artık bu iPhone modellerinde çalışmayacak

Henüz resmi açıklama yapılmasa da, WhatsApp'ın artık bu iPhone modellerinde çalışmayacağı açıklandı. İşte WhatsApp desteği kesilen iPhone modelleri...

Yeniakit Publisher
2021-03-09 23:51:00 -
WhatsApp, artık bu iPhone modellerinde çalışmayacak

WABetaInfo'da yayınlanan habere göre, WhatsApp Beta'nın son sürümünde iOS 9 işletim sistemine sahip iPhone'lar için desteğin kesildiği bildiriliyor. Her ne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, bunun beklenmedik bir gelişme olduğu söylenemez. WhatsApp, Ocak 2021'den beri iOS 8 ve altındaki sürümlere zaten destek vermeyi bırakmıştı ve sırada iOS 9'un olduğu biliniyordu. Ancak bugünün bu kadar erken geleceği beklenmiyordu.

WhatsApphangi iPhone'larda çalışmayacak?

Son olarak iOS 9 güncellemesini alan ve daha sonrasında güncelleme almayan iPhone'ların listesi iPhone 4S ile başlıyor. Başka bir deyişle iPhone 4S ve daha eski iPhone modellerinde, artık WhatsApp kullanılamayacak. Aynı şekilde, telefonunu iPhone 9'dan sonra güncellemeyenler de güncelleme yapmadan WhatsApp kullanmaya devam edemeyecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muğla'dan kahreden haber: 5 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Muğla'dan kahreden haber: 5 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobil çarptı. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre; kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Dünya sarsıldı! ABD çok yakında o ülkeye saldıracak!
Dünya

Dünya sarsıldı! ABD çok yakında o ülkeye saldıracak!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya tarafından yapılan 'Solar Winds' siber saldırılarına karşılık olarak önümüzdeki günlerde Rus tarafına bir diz..
Diyanet'ten hac ve umre açıklaması
Gündem

Diyanet'ten hac ve umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın normalleşme takvimini uzattığı gerekçesiyle bu sene umre ziyaretlerinin yapılamayacağını duyur..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay