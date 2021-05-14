WhatsApp 15 Mayıs'tan sonra kısıtlanacak mı?

Facebook bünyesindeki şirketten yapılan açıklamada mesajlaşma hizmetlerinden ileriki süreçte de yararlanmak isteyen kullanıcıların yeni güvenlik sözleşmesini onaylamak zorunda oldukları bir kez daha hatırlatıldı. 15 Mayıs'tan sonra WhatsApp kullanıcılarını hangi değişikliğin beklediği merak kazandı.

15 Mayıs'tan sonra WhatsApp'ta ne değişecek?

WhatsApp'ın yenilediği gizlilik sözleşmesi için zaman doluyor. 15 Mayıs 2021 Cumartesi gününden itibaren değiştirilen sözleşme resmen yürürlüğe girecek. Kullanıcılar 15 Mayıs'tan itibaren yeni sözleşmenin kabul edilmemesi durumunda neler olacağını merak ediyor. WhatsApp blog sayfasında bu konuyu detaylarıyla birlikte açıkladı.

WhatsApp'ın açıklamasına göre 15 Mayıs'tan sonra kullanıcı hesapları silinmeyecek. WhatsApp uygulamasının kullanılmasında ise bir takım kısıtlamalar var. Belirli bir süre sonra WhatsApp'ın yenilenmiş gizlilik sözleşmesi bildirimi kalıcı hale gelecek ve sözleşmeyi onaylamayanların uygulamaları da kısıtlanacak.

Kısıtlama konusunu biraz daha açacak olursak, sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar sohbet listesine erişemeyecek. Fakat gelen mesajlara yanıt verebilecek ve cevapsız çağrılara da geri dönüş yapabilecek. Yani gelen mesajlar, görüntülü veya normal aramalar cevaplanacak. Ancak bu durum bir süre için geçerli. Birkaç hafta sonra bu sınırlandırılmış işlevler de kapatılacak.

WhatsApp kullanmak için ne yapılmalı?

WhatsApp en başta sözleşmeyi kabul etmeyen kişilerin hesabının silineceğini açıklamıştı, ancak gelen tepkilerden sonra bu kararını değiştirdi. Yeni açıklamada WhatsApp hesaplarının silinmeyeceği belirtiliyor. Şirket diğer yandan sözleşmeyi kabul etmeyenlerin sınırlı kullanıma sahip olacağını ve daha sonra bu sınırlı kullanımında kapatılacağını söylüyor.