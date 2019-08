Western Digital, WD Black serisini tanıttı

Western Digital, oyun depolama alanlarını maksimum düzeye çıkarmadan daha fazla oyun alanını mümkün kılmak için PC ve konsol oyuncularına yönelik harici depolama çözümleri portföyü WD Black serisini tanıttı.

Western Digital, günümüzde yeni ilgi çekici deneyimlere erişim sağlamak ve oyun depolama alanlarını maksimum düzeye çıkarmadan daha fazla oyun alanını mümkün kılmak için PC ve konsol oyuncularına yönelik harici depolama çözümleri portföyü WD Black serisini tanıttı. Çözümlerin, sektörde ilk olarak bir oyun sürücüsünde Super Speed USB (20 Gb/s), USB 3.2 gen 2x2 bağlantı noktası içerdiği bildirildi.

Piyasada bulunan WD_Black SN750 NVMe’nin, depolama zorluklarını gidermek için düşünceli bir şekilde tasarlandığı ve amaçlandığı aktarıldı. PC ve konsol oyuncularının oyunlarını sınırsız oynamalarına yardımcı olmak için performans, kapasite ve güvenilirlik sağlıyor. Arttırılmış yükleme ekranı hızları sunan WD_Black SSD’ler sayesinde oyuncuların, galibiyeti yaşayacakları vurgulandı.

Oyunculardan mevcut performans ve kapasite sınırlamalarının oyun tecrübelerinin kalitesini nasıl etkilediğini sürekli duyduklarını belirten Western Digital Ürün Yönetimi, İçerik Çözümleri Direktörü Susan Park, ’’Yüksek bir performans arayışı içinde olan bir oyuncu ister yıllardır oynuyor olsun, ister yeni başlamış olsun, biz bu çözümlerle onların en yeni sürümlere yer açmasına yardımcı oluyoruz. WD_Black portföyümüze yapılan en son ilavelerle, sıradan oyuncudan popüler oyuncuya kadar herkesin ürünlerimize erişmesini sağlıyoruz’’ dedi.

Ürünlerin özellikleri

Yeni portföyün içinde bulunan ürünlerin özellikleri şöyle açıklandı:

“WD_Black P10 Oyun Sürücüsü: T 5TB2’ye kadar HDD - 125’e kadar oyunu tutar. 3.2 USB 3.2 Gen 1 portlu taşınabilir form faktörü ve konsol veya PC oyun deneyimini optimize etmek için yüksek performans sunuyor. WD_Black P50 Oyun Sürücüsü: Sektörde 1980 MB/s’ye kadar hıza sahip bir oyun sürücüsü için önce USB 3.2 gen 2x2 bağlantı noktasına sahip SSD. Eski ve değerli oyunları korumak ve yenilerini kurmak için 2 TB2’ye kadar ek depolama.

WD_Black D10 Oyun Sürücüsü: HDD 8 TB2 kapasiteye kadar yükseltilebilir ve 200 oyuna kadar hafızada tutar. Etkin soğutma teknolojisi ile 7200 RPM’de 250 MB/s’a varan hız. Xbox One için WD_Black D10 Oyun Sürücüsü: HDD, bir Xbox One oyun koleksiyonunu kaydetmek ve büyütmek için 12 TB2’ye kadar yükseltilebilirve 300 oyuna kadar hafızada tutar. Etkin soğutma teknolojisi ile 7200 RPM’de 250 MB/s’a varan hız. Xbox One için WD_Black P10 Oyun Sürücüsü: HDD 5 TB2 kapasiteye kadar yükseltilebilir ve 125 oyuna kadar hafızada tutar. Xbox One oyun deneyimini optimize etmeye yardımcı olan yüksek performanslı’’.