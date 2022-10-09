West Ham United-Fulham maçı ne zaman CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 10.haftasında West Wam ile Fulham karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, West Ham-Fulham maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 10.haftasında West Ham ile Fulham karşı karşıya gelecek. Peki. maç kaçta hangi kanalda?
West Ham United-Fulham maçı ne zaman CANLI İZLE
West Ham 9 Ekim Pazar akşamı Fulham'ı konuk edecek. Londra Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
West Ham-Fulham muhtemel 11'ler:
West Ham: Fabianksi; Kehrer, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paqueta, Fornals; Scamacca
Fulham: Leno; Mbabu, Adarabioyo, Ream, Diop; Reed, Paulinha; Kebano, Cairney, De Cordova-Reid; Vinícius