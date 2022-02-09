West Ham, sahasında Watford'u devirdi
Premier ligin 24. haftasında West Ham United, Watford'u konuk etti. West Ham, Bowen'ın golüyle maçı 1-0'lık skorla kazandı.
West Ham United, Premier Lig'de Watford'u ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 üstünlükle ayrıldı.
Maçın tek golü West Ham adına 68'de Bowen'den geldi.
Bu sonuçla West Ham, 40 puanla 4. sırada yer aldı. Watford ise 15 puanla 19. sırada kendine yer buldu.
West Ham United forması giyen Kurt Zouma kediye yaptığı işkence görüntülerinin ardından tepki toplamasına rağmen Watford deplasmanında ilk 11'de başladı.