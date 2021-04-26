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Spor West Bromwich beraberlikle yetindi
Spor

West Bromwich beraberlikle yetindi

İngiltere Premier Lig'de kümede kalmak için mücadele veren West Bromwich Albion, Aston Villa deplasmanında puanları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 05:00:00 -
West Bromwich beraberlikle yetindi

Premier Lig'in 33. haftasında Aston Villa, West Bromwich Albion'ı konuk etti. 9. dakikada penaltı kazanan Aston Villa, Anwar El Ghazi'nin vuruşuyla 1-0 öne geçti. 23. dakikada bu kez West Bromwich Albion, Matheus Pereira'nın penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı 1-1 berabere biterken ikinci yarıya West Bromwich golle başladı. Mbaye Diagne'nin taşıyıp kaleye gönderdiği şut savunmada Tyrone Mings'e çarpıp ağlarla buluştu ve konuk ekip 2-1 öne geçti.

90+1. dakikada ise Keinan Davis'in golüyle Aston Villa skoru dengeledi ve maç bu şekilde sona erdi.

Galibiyetin kıyısından dönen West Bromwich Albion, bu beraberliğin ardından 25 puana yükseldi ve 19. sırada kaldı. Aston Villa ise puanını 45'e yükseltti.

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