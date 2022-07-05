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Spor Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da
Spor

Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi 29 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst, İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 00:16:00 - 2022-07-05 00:33:54
Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da

İngiltere ekibi Burnley'de forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'a geldi.

Almanya'dan kalkan özel uçakla saat 23.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Weghorst, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.

Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki son detayları görüştükten sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Weghorst, sözleşmeyi imzaladıktan sonra siyah-beyazlı ekibin Avusturya'daki kampına katılacak.

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