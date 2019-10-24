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Webrazzi Summit 2019’a Turkcell damgası

İstanbul'da kapılarını açan Webrazzi Summit'e Turkcell damga vurdu.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:12
Webrazzi Summit 2019’a Turkcell damgası

İnternet ve girişimcilik sektörünün buluşma noktası haline gelen Webrazzi Summit İstanbul’da kapılarını açtı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, etkinlikte “Kurumsal İyilik ve Sosyal İnovasyon” başlıklı konuşmasında, sosyal iyilik konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yiş, şu an dünyanın 27 yerinde çatışma olduğunu belirterek, sonu başı belli dünyada, çatışmaların, açlığın, kaosun çoğu yerde mevcudiyetini devam ettirdiğini anlattı. Böyle bir ortamda fedakarlığın önemine dikkati çeken Yiş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tüm bunları aşma yeteneğimiz var. Akıl ve kalp bir araya gelse tüm bunların aşılacağını düşünüyoruz. Dijital inovasyon bu noktada devreye giriyor. Dijitalleşme sadece giderleri azaltmak değil, topluma iyilik katmak ve sosyal inovasyon anlamında bize büyük yol açıyor. Akıl ve kalbi birleştirecek altın kelimelerden biri fedakarlık, biraz fedakar olmalıyız. Gelirimizden, kişisel gelirlerimizden feragat etmek istiyor. Birlikten kuvvet doğar. Markalar olarak da bu fedakarlığı göstermenin yolu var. Özellikle Turkcell gibi teknolojiyi ileriye taşımaya çalışan bir şirket için bu fedakarlığın yeri, insan için teknoloji. Teknolojiyi sadece daha iyi kampanyalar yapıp, daha iyi geri dönüş almak için değil, insanın faydasına olacak şekilde geliştirmek, bizim için çok kritik.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:12
  1. İstanbul
  2. İnternet
  3. girişimcilik sektörü
  4. Webrazzi Summit
  5. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş
  6. Kurumsal İyilik ve Sosyal İnovasyon
  7. Dijitalleşme
  8. Dijital inovasyon
  9. Turkcell

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