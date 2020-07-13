Wayfair iddiaları dünya gündemini altüst etmişti! O kız konuştu

ABD'de internetten satış yapan Wayfair isimli sitede çocuk ticareti yapıldığı iddiaları gündemdeyken, söz konusu sitede "satıldığı" ve "kayıp olduğu" iddia edilen Samiyah Mumin isimli genç kızdan açıklama geldi. Mumin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddialara çok kızdığını ve kayıp olmadığını dile getirdi.

ABD’de internet üzerinden satış yapan mobilya firması Wayfair'in fahiş fiyatla satışa sunduğu bazı ürünlerin, "çocuk ticaretini maskelemek amacıyla" paravan olarak kullanıldığı iddia edildi.

Kayıp denilen kız video çekti

O ürünlerden birinde ismi yer aldığı belirtilen Samiyah Mumin iddiaların ortaya atılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "kayıp" olmadığını duyurdu.

Mumin, yayınladığı videoda bu iddiayı ortaya atan kişilere çok sinirlendiğini belirterek, "Eğer kayıp olsaydım bu videoyu çekemezdim" dedi.

Mumin, videonun devamında sinirlerine hakim olamayıp ismini bu olaya karıştıran kişilere küfür de etti.