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Wattozz için Arjantinli firma ile anlaşıldı

Yerli üretim kablosuz elektroşok silahı ‘Wattozz’’un Arjantin’de de kullanılmasının önünü açacak imzalar atıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:20
Wattozz için Arjantinli firma ile anlaşıldı

Yerli üretim kablosuz elektroşok silahı ‘Wattozz’’un Arjantin’de de kullanılmasının önünü açacak imzalar atıldı.



Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinden talep gören yerli ve milli enerji silahı ‘Wattozz’ için son olarak Arjantin’de anlaşma imzalandı. Albayraklar Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ve Arjantin Buenos Aires Diacrom Savunma Sanayi firması temsilcisi Alfredo Brenner kablosuz olarak ateş edilebilir elektroşok silahı olma özelliği taşıyan Wattozz’un kullanılmasına yönelik imzaları attılar.



Albayraklar Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak imza töreninde Wattozz ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Albayrak, “Bizler Wattozz’u ortaya çıkarana kadar dünyada iki çeşit elektroşok cihazı bulunmaktaydı. Birinci çeşit temas ile etki eden Stun Gun dediğimiz kişisel savunma amaçlı sıradan elektroşok cihazları; diğeri ise nitrojen gazı ile çalışan ve elektriği kısa mesafelere uçlarına bakır kablolar bağlı dart okları vasıtasıyla hedefe iletebilen ateş edilebilir, Amerikan yapımı elektroşok silahı idi. Bakır kabloların havada önlenemez açılımından dolayı bu silahla istenilen noktaya hedef almak mümkün olmuyordu ve yaklaşık 1,5 metre mesafeden sonra havada kontrolsüzce ilerleyen ve 60 santimetreye yakın dağılmalar yapan dart iğneleri insanların yüz, göz ve boyun bölgelerine saplanıp ağır yaralanmalara sebep oluyordu” dedi.



“Dünyadaki ilk ve tek elektroşok silahıdır”


Albayrak, “Wattozz’un ise basınçlı gaz veya barut kullanmadan mekanik fırlatma sistemi ile elektriği 8 metre mesafeye enerji yüklü modüller vasıtasıyla kablosuz olarak ve istenilen noktaya gönderebilen ayrıca voltajın süresini ve dozunu radyo frekansı sayesinde uzaktan kontrol edebilen Dünyadaki ilk ve tek elektroşok silahıdır” şeklinde konuştu.



Wattozz için Almanya, Güney Kore, İspanya, Brezilya gibi bir çok ülke ile temaslarının sürdüğünü belirten Albayrak Wattozz’un Dünya üzerinde yakalamış olduğu başarıdan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.



Adnan Albayrak ayrıca, ‘’Başarılı olacağımızdan emindim ancak açık yüreklilikle söylüyorum Wattozz’un bir Dünya markası haline geleceğini tahmin edemezdim” dedi.



“Seri üretim fabrikası açmayı planlıyoruz”


Albayrak, gelen olağanüstü siparişlerin karşılanabilmesi için Türkiye’nin farklı şehirlerinde hızlıca birkaç ayrı seri üretim fabrikası açmayı planladıklarını, bu yüzden Wattozz’u yerli ve yabancı yatırımcılara açma kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:20
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