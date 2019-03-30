Washington’dan Moskova’ya yaptırım tehdidi

ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya’yı Venezuela’ya gönderdiği askeri birlikler hakkında uyararak, bir kez daha yaptırımlarla tehdit etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya’yı Venezuela krizi üzerinden bir kez daha uyardı. Bolton, Rusya’yı yatırımlarla tehdit ederek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya asker ve askeri teçhizat konusunda destek veren Rusya ve diğer ülkelerin bu tür eylemlerini bölgenin güvenliği için doğrudan bir tehdit olarak kabul edeceklerini belirtti.

“Bu tür davranışların mutlaka bir bedeli olacaktır”

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik uyarılarda bulunarak, "Batı Yarımküre dışındaki aktörler, bölgede askeri birlikler kurmak veya genişletmek amacıyla askeri varlıkları Venezuela’ya veya Yarımküre’deki herhangi bir yere dağıtmaları konusundaki tavırlarını kınıyor ve şiddetle uyarıyoruz. Bu tür davranışların mutlaka bir bedeli olacaktır” dedi.

“ABD’nin ve ortaklarımızın çıkarlarını savunmaya ve korumaya devam edeceğiz”

ABD’nin Batı Yarımküre’deki müttefiklerine dikkat çeken Bolton,“Bu tür provokatif eylemleri, bölgedeki uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit olarak göreceğiz. ABD’nin ve ortaklarımızın Batı Yarımküre’deki çıkarlarını savunmaya ve korumaya devam edeceğiz ”ifadelerini kullandı.

Rusya, askeri işbirliği anlaşması kapsamında Venezuela’ya “uzmanlar” gönderdiğini açıklamıştı. Trump ise Rusya tarafından atılan bu adımı bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir adım olarak değerlendirmişti.

Askeri personel taşıyan iki Rus hava kuvvetleri uçağının Venezuela’ya inmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, ‘Rusya’nın Venezuela’dan çıkması gerek” şeklinde açıklama yapmıştı.