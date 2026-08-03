Film gibi soygun cezaevinde bitti. Olayın 8 şüphelisi tutuklandı

İhbarın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu. Akıncı TİHA desteği, güvenlik kamerası incelemeleri, teknik analizler ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli D., Emrah G., Ercan S., Mehmet Ö., Alaaddin Ö., Ümit A., Mehmet Şerif Ö. ve Mehmet Şirin S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sırasında yaralanan Bahattin D., Mehmet A. ve Ali B.'nin ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.