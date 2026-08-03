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Film gibi soygun cezaevinde bitti. Olayın 8 şüphelisi tutuklandı

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Film gibi soygun cezaevinde bitti. Olayın 8 şüphelisi tutuklandı

Şanlıurfa'da Jandarma kıyafeti giyip 13 kilogram altın çaldılar! Film gibi soygun cezaevinde bitti. Gündem olan gasp olayına güvenlik güçleri tarafından kimlikleri tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Foto - Film gibi soygun cezaevinde bitti. Olayın 8 şüphelisi tutuklandı

Şanlıurfa'da altın sevkiyatı yapan araca yönelik gerçekleştirilen silahlı gasp olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

#2
Foto - Film gibi soygun cezaevinde bitti. Olayın 8 şüphelisi tutuklandı

Olay, 29 Temmuz 2026 günü saat 21.00 sıralarında Haliliye ilçesi Kösecik Mahallesi mevkisindeki D-400 kara yolunda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, havaya ateş açarak altın sevkiyatı yapan aracı durdurdu. Şüpheliler, araçta bulunan 12 kilogram altın ile 2 milyon TL'yi gasbederek olay yerinden kaçtı.

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Foto - Film gibi soygun cezaevinde bitti. Olayın 8 şüphelisi tutuklandı

İhbarın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu. Akıncı TİHA desteği, güvenlik kamerası incelemeleri, teknik analizler ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli D., Emrah G., Ercan S., Mehmet Ö., Alaaddin Ö., Ümit A., Mehmet Şerif Ö. ve Mehmet Şirin S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sırasında yaralanan Bahattin D., Mehmet A. ve Ali B.'nin ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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