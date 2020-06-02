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Aktüel

Washington'da ırkçılık ve Trump karşıtı yüzlerce protestocuya gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:57:13 -
Washington'da ırkçılık ve Trump karşıtı yüzlerce protestocuya gözaltı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da, siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto eden yüzlerce eylemci gözaltına alındı.

Floyd'un ölümünün üzerinden 1 hafta geçerken, Washington genelinde hafta sonu dozu artan gösteriler pazartesi günü hız kesmeye başladı.

Washington DC Valisi Muriel Bowser'in yaptığı duyuruyla dün yürürlüğe giren dışarı çıkma yasağına aldırış etmeyen çok sayıda eylemci, tekrar Beyaz Saray önünde toplandı.

Beyaz Saray etrafına konuşlanan yüzlerce polisin yanı sıra çok sayıda askeri polis ve Ulusal Muhafızın da yolları kapatması dikkati çekti.

Bu esnada, ülkedeki ırkçılık ve Başkan Donald Trump karşıtı sloganlar atan eylemcilerle yaşanan arbedede polisler sert müdahalelerde bulunarak eylemcileri bulundukları yerden çıkarttı.

Beyaz Saray'ın birkaç cadde ötesindeki bir alana sıkıştırılan eylemciler birer birer gözaltına alınarak polis araçlarına bindirildi.

Çevrede bulunan polis merkezlerine götürülen eylemciler, işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılacak.


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