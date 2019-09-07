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Washington Post’tan yine teröre destek! HDP’li Ahmet Türk’ün makalesini yayımladı

Amerikan gazetesi Washington Post, teröre destek vermek suçundan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün makalesini yayımladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:17
Washington Post’tan yine teröre destek! HDP’li Ahmet Türk’ün makalesini yayımladı

 Sezai Erhan  yeniakit 

Amerikan gazetesi Washington Post, görevden alınan HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün makalesini yayımladı.

Washington Post gazetesinin makalesine yer verdiğiAhmet Türk hakkında 6 terör suçlaması var. Türk, Belediyenin resmi sitesindeki Türk bayrağını kaldırmak oldu. HDP'li olmayan 313 personeli ve şehit yakınlarını işten attı. Yerlerine ise terör bağlantılı kişileri işe aldı. Terör suçlarından soruşturma yürütülen Cabbar Leygara'yı belediyenin birçok önemli hizmetini yürüten ve yaklaşık 2 bin personelin çalıştığı Mardin Kent A.Ş.ye genel müdür olarak atadı. 2018'de Tunceli Nazımiye kırsalında etkisiz hale getirilen "Zagros Bahoz" kod adlı Ali Ete'nin kardeşi olan ve terör suçları nedeniyle kamudan ihraç edile, Enver Ete'yi sözde danışmanlığına getirerek belediyede çeşitli görevler verdi 30 Ocak'ta yapılan aday tanıtım toplantısında terör örgütünün sözde marşının söylendiği sırada salondaki tüm katılımcılarla saygı duruşunda bulundu. Başta Mustafa Karasu olmak üzere terör örgütü elebaşılarının talimatlarıyla cezaevlerinde açlık grevi yapan teröristlere destek için 6 Şubat'ta Artuklu'da düzenlenen basın açıklamasında en önde yer aldı.

Destek görmediklerini itiraf etti

Türk, Washington Post’taki makalesinde

Hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde demokrasiye değer veren birçok kişi, partimizin demokrasiyi savunma çabaları saldırıya uğradığında sessiz kaldı. Adil bir seçimin geçersiz kılınmasına hiçbir tepki verilmediğinde, devlet aynı şeyi bir kez daha yapabileceğini görür” dedi. Washington Post kısa bir süre önce terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın yazısını da yayımlamıştı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:17
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