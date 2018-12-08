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Washington Post'tan Amerikan toplumuna çağrı: Halid bin Selman dışlanmalı

Washington Post, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kardeşi olan ve Washington Büyükelçiliği görevini de yürüten Halid bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine yardım ettiğini ileri sürerek Halid'in toplumdan dışlanması çağrısında bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 01:40
Washington Post'tan Amerikan toplumuna çağrı: Halid bin Selman dışlanmalı

Washington Post yayın kurulu, "Halid bin Selman Cemal Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesinde rol aldı. Toplumdan dışlanmalı." başlıklı bir makale kaleme aldı.

"Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda girdikten sonra ortadan kaybolduğu günlerde, Halid bin Selman, destansı bir yalan kampanyası başlattı." ifadelerine yer verilen makalede, Halid bin Selman'ın o tarihlerde Kaşıkçı'nın konsoloslukta gözaltına alındığı ya da öldürüldüğü iddialarını kesin bir dille reddettiği hatırlatıldı.

Halid bin Selman'ın, babası Kral Selman bin Abdülaziz ve abisi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'ya ne olduğunu bilmediğini savunduğuna işaret edilen makalede, "Birkaç hafta sonra, Suud rejiminin Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve cesedinin parçalanması için İstanbul'a bir suikast timi gönderdiği gerçeği inkar edilemez bir hale gelince Büyükelçi Halid, sinsice Washington'dan sıvışarak Riyad'a gitti." değerlendirmesi yapıldı.

'Halid'in Washington'a dönmesi küstah bir hareket'

Makalede, Halid bin Selman'ın çarşamba günü ABD'nin eski başkanlarından George H. W. Bush'un cenaze törenine katılmak için Washington'a döndüğü anımsatılarak, "Bu, Suud rejiminin Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında pişman olmaktan uzak cüretkarlığını gözler önüne seren, şaşırtıcı derecede küstah bir hareketti." görüşüne yer verildi.

CIA'e göre Halid bin Selman'ın büyük ihtimalle emrini Veliaht Prens abisinin verdiği Cemal Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesindeki rolünün açık olduğunun vurgulandığı makalede, Halid bin Selman'ın Kaşıkçı'ya konsolosluğa gitmesini söyleyerek bu cinayette yer almış olabileceği de kaydedildi.

'Halid, herkes tarafından dışlanmalıdır'

Makalede, Halid bin Selman ve abisi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetindeki işbirliğinin ortaya çıkarılması için bağımsız bir uluslararası soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunun vurgulandığı makalede şu ifadelere yer verildi:

"Halid bin Selman'ın diplomatik görevlerini sürdürmesine gelince: bir gazetecinin öldürülmesine, böyle bir suç için diplomatik bir tesisin kullanılmasına karşı gelmeyen herkes ya da bu cinayetin örtbası için yalan söyleyen ahlaksızlar, Halid bin Selman'ın Washington'a geri dönmesini olumlu karşılayacaktır. Halid, diğer herkes tarafından dışlanmalıdır."

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 01:40
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