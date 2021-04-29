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Dünya Washington Post: Biden yasaklamaya hazırlanıyor
Dünya

Washington Post: Biden yasaklamaya hazırlanıyor

ABD'de Joe Biden yönetiminin bu hafta içinde ülkede mentollü sigaraların yasaklanmasına yönelik planını duyuracağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 00:40:00 -
Washington Post: Biden yasaklamaya hazırlanıyor

ABD'de Joe Biden yönetiminin bu hafta içinde ülkede mentollü sigaraların yasaklanmasına yönelik planını duyuracağı bildirildi.

Washington Post gazetesine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Biden yönetiminin uzun zamandır tütün ürünleri karşıtları ve insan hakları savunucularının yaptığı bir çağrıya kulak vereceğini belirtti.

Biden yönetiminin mentollü ve aromalı sigara türlerini yasaklamaya hazırlandığını ve planın bu hafta içinde duyurulabileceğini ifade eden yetkili, bu tür sigaraların en çok Afrika kökenli Amerikalılara zarar verdiğini söyledi.

Yetkili, Biden'ın önereceği yasağın yürürlüğe girmesinin seneler alabileceğini ancak bu adımın bile sigara karşıtı topluluklar tarafından memnuniyetle karşılanacağını sözlerine ekledi.

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