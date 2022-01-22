Wasabi nedir, nasıl yapılır? Wasabi sosu hangi yemeklerde kullanılır

Yemyeşil, çoğunlukla macun kıvamında bildiğimiz bir sos olan wasabi, aslında turpgiller familyasına ait, "Japon turbu" olarak da anılan özel bir bitkidir.

Wasabi (vasabi) nedir?

Latince adı Wasabi japonica olan wasabi bitkisi, havuç gibi, turp gibi bir köktür. Wasabi sosu bu kökün rendelenmesiyle elde edilir. Wasabi kökü saat yönünde rendelendikçe macun kıvamına gelir ve acısı çıkar. Ancak bu acılık 15-20 dakika sürer. Bu nedenle Japonya'daki suşicilerde wasabi sipariş üzerine hazırlanır ve hemen servis edilir.

Wasabi nasıl tüketilir?

Wasabi, sushi yapımında pirinç ve diğer malzemelerin arasına konulabildiği gibi çoğunlukla sushinin yanında bir sos olarak da sunuluyor. Bunların yanında wasabi noodle, çeşitli et ve sebze yemeklerinin yanına da çok yakışıyor, özellikle acı severler wasabiyi soya sostan yoğurda, farklı malzemelerle bir araya getirerek dip soslar hazırlayabiliyor.

Wasabi, sonradan çok ince rendelenmek üzere ham kök haliyle veya kullanıma hazır, dişmacunu tüpüne benzeyen tüpler içerisinde satılır. Taze wasabi yaprakları yenebilir, köklerindeki tat yapraklarında da mevcuttur.

Wasabi'nin acı yaratması yağ bazlı olmadığından, acı biberlerin yarattığı histen daha kısa sürelidir ve herhangi bir yiyecek veya içecek tüketimiyle kolaylıkla silinir. Acı, ilk olarak burun deliklerinde ve solunum yollarında yoğun olarak hissedilir ve alınan miktara bağlı olarak oldukça yüksek şiddette acı verebilir.

Wasabi buharının solunum yollarıyla alınması kuvvetli uyarıcı bir etki yaratır. Bu özelliği, duyma özürlü kişilerin yangın ve benzeri tehlikeli durumlarda uyarılması amacıyla kullanılabilir. Böylesi bir deneyde, deneklerden bir tanesinin uykusundan on saniye içerisinde uyandığı tespit edilmiştir. Bu yönde yapılan çalışmalar, nihayetinde Makoto Imai, Naoki Urushihata, Hideki Tanemura, Yukinobu Tajima, Hideaki Goto, Koichiro Mizoguchi ve Junichi Murakami'ye 2011 yılı Nobel Kimya ödülü kazandırmıştır.