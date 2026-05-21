İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında sıcak saatler
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan 33 şüpheliye tutuklama talebi mahkemeye sevk edildi.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 33 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı.
Cumhuriyet savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 33'ü tutuklanmaları, diğer 27'si haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturma kapsamında 18 Mayıs'ta İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 57 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.
