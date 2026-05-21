Kılıçdaroğlu’nun arınma çağrısı fondaşlarda moral bırakmadı! “Kılıçdaroğlu Erdoğan’a 2028’i de verdi”

Sosyal medya hesabından, “CHP Lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun videosunun ardından çok dikkat çeken açıklamalar yaptı” diyen Halktv.com Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, Özel’in “Ak Toroslar çetesi ile butlan ittifakına meydan okuyorum. Özgür Özel’in beli kırılmadan CHP’nin beli kırılmaz” şeklindeki sözlerini sayfasına taşıdı.

“KILIÇDAROĞLU 13 KEZ YAPTIĞINI 14. KEZ YAPMAK İÇİN DÜĞMEYE BASTI”

Babaeker, “Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla partinin başına dönerse parti içinde mücadele edeceklerini söylüyor Özgür Özel. Ne olur nasıl olur hiç önemi yok. Kılıçdaroğlu, 13 kez yaptığını 14. kez yapmak için düğmeye bastı. Erdoğan'a 2028'i de verdi. Yandaşların sevinci bundan” yorumunda bulundu. Fondaş Halk TV yöneticisinin Kılıçdaroğlu’nun bir açıklamasıyla kendileri için her şeyin bittiği izlenimi veren paylaşımda bulunması, mutlak butlan beklentisinin CHP yönetimine yakın çevrelerde de olduğunu gösterdi.