Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar
Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak butlan’ kararıyla Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile parti organlarının görevi devralmasına karar verdi. İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu yarın olağanüstü toplanacak.
Partiden yapılan açıklamada, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkeme kararının ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubunun yarın saat 10.00'da Dervişoğlu'nun başkanlığında Genel Merkez Ek Bina'da olağanüstü toplanacağı belirtildi.
Mahkemeden ‘Mutlak butlan’ kararı
Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki şaibeli kurultayın iptali talebiyle açılan davada Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak butlan’ kararıyla Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile parti organlarının görevi devralmasına karar verdi.
