  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı' Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler "Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Hukukçular butlan kararını değerlendirdi! Türk siyaseti için tescilli bir zafer Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi Adalet Bakanı Gürlek’ten “mutlak butlan” açıklaması
Gündem Arınma çağrısı CHP’lileri birbirine düşürdü! ‘Kılıçdaroğlu tedavi olmalı’ diyen Solakoğlu’na: Sen önce işini yap kokarca!!
Gündem

Arınma çağrısı CHP’lileri birbirine düşürdü! ‘Kılıçdaroğlu tedavi olmalı’ diyen Solakoğlu’na: Sen önce işini yap kokarca!!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Arınma çağrısı CHP’lileri birbirine düşürdü! ‘Kılıçdaroğlu tedavi olmalı’ diyen Solakoğlu’na: Sen önce işini yap kokarca!!

CHP'nin Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu'nun, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına yaptığı yorum, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'i kızdırdı. CHP'li Adıgüzel, Kılıçdaroğlu’nun tedavi olması gerektiğini söyleyen Solakoğlu’na kovboy ve kokarca sözleriyle hitap ederek "Sahte doktorluk ile teşhis koyacağına önce kendi işini düzgün yap, sonra siyaset yaparsın" tepkisini gösterdi.

CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı arınma çağrısına sosyal medya hesabından cevap vererek, "Girdiğiniz 13 seçimi kaybetmekle kalmayıp bir de memleketin bu hale düşmesine vesile oldunuz. Sorumluluk kabul etmeyip halen gündemde kalmanız aslında ‘King Baby' sendromunun ta kendisidir. Genellikle bağımlılarda sık karşılaştığımız bir klinik durumdur. Siz, güç ve koltuk bağımlısı olmuş bir müptelasınız ve acilen tedavi olmanız hem kendiniz hem ülkemizin geleceği için şarttır. Size en ufak bir sempatim olmadığı gibi CHP içinde sizden medet uman kifayetsiz muhterislerle beraber kendinize bir parti kurup boyunuzun kaç milimetre olduğunu görmek isterim. Hatta teklifim şu; gelin ikimiz yarışalım. 5 aylık bir siyasetçi ben ile 50 yıllık tecrübeli siyasetçi siz. Ben partisiz bu yarışa girerim, yer mi?" ifadelerini kullandı.

KOKARCA, KOVBOY, SAHTE DOKTOR...

Parti içinde büyüyen gerginlik sonrası CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel açıklama yayımladı. Adıgüzel, Solakoğlu'nun şubat ayı içerisinde Ordu İl Başkanlığı ziyaretinde Ferrero firmasını övdüğü anların videosunu paylaşarak, "Karadeniz'de Ferrero sözcülüğü yapıp bozulan imajını yancılık ile kazanma çaban edepsizlik sınırlarını aşmış. Önce parti ahlakını, eski/yeni genel başkanların dokunulmaz olduğunu öğren. Sahte doktorluk ile teşhis koyacağına önce kendi işini düzgün yap kovboy. Bu ülkede senede 650 bin sığır ölüyor, 400 bini önlenebilir hastalıklardan. Türkiye'nin sığır ithalatı kadar. Önce kendi işini düzgün yap da sonra siyaset yaparsın. Kamuoyu bilsin ki; tıbbi olarak incelemesi biter bitmez bunun teşhisini iki gün içinde kamuoyu ile paylaşacağım da, zirai olarak ise bu şahıs, Ferrero'nun ve sermayenin CHP'ye sızdırdığı bir aparat, fındık coğrafyasına salınmış bir kokarca felaketidir" açıklamasında bulundu.

CHP'nin Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Şubat ayı içerisinde partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, fındıkta tekel alıcı firmaya övgülerde bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı!
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı!

Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı!

CHP’de kılıçlar çekildi: Kılıçdaroğlu’nun arınma çağrısına 17 vekilden ‘yanındayız’ paylaşımı
CHP’de kılıçlar çekildi: Kılıçdaroğlu’nun arınma çağrısına 17 vekilden ‘yanındayız’ paylaşımı

Gündem

CHP’de kılıçlar çekildi: Kılıçdaroğlu’nun arınma çağrısına 17 vekilden ‘yanındayız’ paylaşımı

CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...
CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...

Gündem

CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...

CHP acil koduyla toplandı! Gündem: Mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu
CHP acil koduyla toplandı! Gündem: Mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu

Gündem

CHP acil koduyla toplandı! Gündem: Mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına Dilek İmamoğlu'ndan olay cevap!
Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına Dilek İmamoğlu'ndan olay cevap!

Gündem

Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına Dilek İmamoğlu'ndan olay cevap!

Kılıçdaroğlu’nun arınma çağrısı fondaşlarda moral bırakmadı! "Kılıçdaroğlu Erdoğan’a 2028’i de verdi"
Kılıçdaroğlu’nun arınma çağrısı fondaşlarda moral bırakmadı! “Kılıçdaroğlu Erdoğan’a 2028’i de verdi”

Gündem

Kılıçdaroğlu’nun arınma çağrısı fondaşlarda moral bırakmadı! “Kılıçdaroğlu Erdoğan’a 2028’i de verdi”

 

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kudret

Kk tedaviye cevap verirmi

Eş terapisi şart

Kirli ilişkileriyle beraber tedavi şart
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23