  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı' Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler "Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Hukukçular butlan kararını değerlendirdi! Türk siyaseti için tescilli bir zafer Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi Adalet Bakanı Gürlek’ten “mutlak butlan” açıklaması
Gündem "Mutlak butlan kararı çıkarsa saygı duyulmalı" demişti! CHP'den mutlak butlan ihracı: Kılıçdaroğlu'na yakın vekili partiden atıyorlar
Gündem

"Mutlak butlan kararı çıkarsa saygı duyulmalı" demişti! CHP'den mutlak butlan ihracı: Kılıçdaroğlu'na yakın vekili partiden atıyorlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Mutlak butlan kararı çıkarsa saygı duyulmalı" demişti! CHP'den mutlak butlan ihracı: Kılıçdaroğlu'na yakın vekili partiden atıyorlar

Özgür Özel başkanlığında acil koduyla toplanan CHP yönetiminin ‘mutlak butlan’ ve ‘Kılıçdaroğlu’ gündemli toplantının sonunda, 'Mutlak butlan kararı çıkarsa saygı duyulmalı' açıklaması ile partisinin tepkisini çeken CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in ihraç edilmesine karar verildi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 'Mutlak butlan' konusunda ise "Bizim her türlü hazırlığımız var " cevabını verdi.

CHP'de pazartesi günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı (MYK) ani bir kararla Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, ‘mutlak butlan’ ve ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ gündemli toplantının ardından partisinin Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Mutlak butlan tartışması hakkında değerlendirmelerde bulunan Emre, "Bir süredir hukukta yeri olmayan saçma sapan bir butlan tartışması var. Bugüne kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun genel uygulamalarının dışında, Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasal yetkisini gasp etmekten bahseden, her ne kadar ilk derece mahkemesince reddedilse de sürekli partinin içini karıştırmak isteyen bir akıl var" dedi.

DEMOKRASİ BÖYLE BİR ŞEY

Zeynel Emre, şöyle devam etti: 2023 yılında gerçekleşen kurultayımız, ben o zaman Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak televizyonlara çıktım, anlattım. Dedim ki, 'son bir kez daha sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin, yerel seçimden sonra değerlendirmesini yaparız' dedik. Ama delege farklı düşündü, delege başka bir yönde irade gösterdi. Demokrasi böyle bir şey. CHP yönetimi, yetkiyi partinin kıymetli delegelerinden almıştır." 

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN VEKİL İÇİN İHRAÇ İSTEMİ

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in "Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir" açıklamasına tepki gösteren Emre, şunları kaydetti: "Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen'in butlanı normalleştiren, böyle bir kumpası sanki olabilirmiş gibi bahsetmesi bizim açımızdan, bizim partimize yönelik bir darbe girişiminden bahsedilmesidir. Bu hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Kendisi milletvekilimizdir, Merkez Yönetim Kurulu'nda görüştük. Parti Meclisi'nin gündemine alacağız. Kendisinin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkini ilk toplantısında Parti Meclisi'nde karara bağlayacak."

BUTLANA KARŞI HAZIRLIKLARIMIZ VAR

CHP’li Emre, “Olası bir mutlak butlan durumunda partinin yol haritası ne olacak” sorusuna, “Çeşitli hazırlıklarımız var. CHP bunu kabul eder gibi bir gerçeklik yok. Türkiye’de kime sorarsanız sorun bu kararın saçma sapan bir karar olacağını ifade eder. Bizim her türlü hazırlığımız var ama böyle bir ihtimali görmediğimizi de ifade edelim” yanıtını verdi.

ÖZTÜRKMEN NE DEMİŞTİ?

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımızın konusu değil, yargının konusu. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak devletin üç ana erkinden biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin de Öztürkmen "Ben de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoyu paylaşan milletvekillerinden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" demişti.

CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...
CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...

Gündem

CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...

CHP'nin konut fiyaskosu! 10 yılda 1 blok bitiremediler
CHP'nin konut fiyaskosu! 10 yılda 1 blok bitiremediler

Gündem

CHP'nin konut fiyaskosu! 10 yılda 1 blok bitiremediler

CHP acil koduyla toplandı! Gündem: Mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu
CHP acil koduyla toplandı! Gündem: Mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu

Gündem

CHP acil koduyla toplandı! Gündem: Mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu

Özgür Özel’i çıldırtacak butlan çıkışı: CHP’li vekil açık açık söyledi
Özgür Özel’i çıldırtacak butlan çıkışı: CHP’li vekil açık açık söyledi

Gündem

Özgür Özel’i çıldırtacak butlan çıkışı: CHP’li vekil açık açık söyledi

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

Hani fikir özgürlüğüne ne oldu.....

YILMAZ DURMUŞ

Esasında Tedbirli Mutlak Butlan Kararı CHP'nin köprüden önce son çıkış şansıdır. Öyle görünüyor ki CHP'li belediyelerdeki akla gelebilecek bütün kanunsuz işler bağlamında düştükleri bataklıkta ya kendileriyle birlikte parti de boğulacak, ya Tedbirli Mutlak Butlan Kararı ile parti pisliklerden arındırılacak hiç olmazsa 100 yıllık CHP parti olarak temize çıkar
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi
Gündem

CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı H..
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı
Siyaset

Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı

Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegelerin verdiği oylarla Genel Başkanlık koltuğuna ot..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23