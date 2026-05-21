"Mutlak butlan kararı çıkarsa saygı duyulmalı" demişti! CHP'den mutlak butlan ihracı: Kılıçdaroğlu'na yakın vekili partiden atıyorlar

CHP'de pazartesi günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı (MYK) ani bir kararla Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, ‘mutlak butlan’ ve ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ gündemli toplantının ardından partisinin Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Mutlak butlan tartışması hakkında değerlendirmelerde bulunan Emre, "Bir süredir hukukta yeri olmayan saçma sapan bir butlan tartışması var. Bugüne kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun genel uygulamalarının dışında, Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasal yetkisini gasp etmekten bahseden, her ne kadar ilk derece mahkemesince reddedilse de sürekli partinin içini karıştırmak isteyen bir akıl var" dedi.

DEMOKRASİ BÖYLE BİR ŞEY

Zeynel Emre, şöyle devam etti: 2023 yılında gerçekleşen kurultayımız, ben o zaman Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak televizyonlara çıktım, anlattım. Dedim ki, 'son bir kez daha sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin, yerel seçimden sonra değerlendirmesini yaparız' dedik. Ama delege farklı düşündü, delege başka bir yönde irade gösterdi. Demokrasi böyle bir şey. CHP yönetimi, yetkiyi partinin kıymetli delegelerinden almıştır."

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN VEKİL İÇİN İHRAÇ İSTEMİ

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in "Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir" açıklamasına tepki gösteren Emre, şunları kaydetti: "Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen'in butlanı normalleştiren, böyle bir kumpası sanki olabilirmiş gibi bahsetmesi bizim açımızdan, bizim partimize yönelik bir darbe girişiminden bahsedilmesidir. Bu hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Kendisi milletvekilimizdir, Merkez Yönetim Kurulu'nda görüştük. Parti Meclisi'nin gündemine alacağız. Kendisinin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkini ilk toplantısında Parti Meclisi'nde karara bağlayacak."

BUTLANA KARŞI HAZIRLIKLARIMIZ VAR

CHP’li Emre, “Olası bir mutlak butlan durumunda partinin yol haritası ne olacak” sorusuna, “Çeşitli hazırlıklarımız var. CHP bunu kabul eder gibi bir gerçeklik yok. Türkiye’de kime sorarsanız sorun bu kararın saçma sapan bir karar olacağını ifade eder. Bizim her türlü hazırlığımız var ama böyle bir ihtimali görmediğimizi de ifade edelim” yanıtını verdi.

ÖZTÜRKMEN NE DEMİŞTİ?

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımızın konusu değil, yargının konusu. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak devletin üç ana erkinden biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin de Öztürkmen "Ben de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoyu paylaşan milletvekillerinden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" demişti.