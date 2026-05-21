Canan Karatay beyin sağlığını korumanın temel unsurlarını anlatıyor! Bilgiler bir tık mesafede: Bakın ne çıktı

Unutkanlıktan kurtulmanın en etkili yolu; düzenli fiziksel egzersiz, Akdeniz tipi beslenme ve hafıza egzersizlerini (bulmaca/yeni dil öğrenme) birleştiren zihinsel antrenman rutini oluşturmaktır. Unutkanlık bazı hastalıklar sonucunda olabilir. Ama her unutkanlık da bir hastalık göstergesi değildir. Genel olarak tekrarlanmayan ve çağrılmayan bilgi unutulur. Unutkanlıktan bu yöntemlerle kurtulun: Unutkanlığı önlemek için düzenli spor yapın. Fiziksel olarak aktif olmak, spor yapmak birçok psikolojik sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olur.