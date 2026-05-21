  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katı hal bataryada dönüm noktası! 3 dakikada şarj olacak Dünyanın en zengin insanı Elon Musk yine yaptı yapacağını: Dev anlaşma! Trilyoner olmaya hazırlanıyor! Rakip oluyor Toprakları petrol ve doğalgaz kaynıyor: Türkiye ile anlaşmaya geldiler ve anlaştılar Google DeepMind CEO'su iddialı konuştu: Tekilliğin eteklerindeyiz Devlet hastanesinde çalışan temzilik görevlisinin maaşı şok etti: Müge Anlı bile 'neler oluyor' dedi Baykar'ın ortağı yine yaptığı yapacağını
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Canan Karatay beyin sağlığını korumanın temel unsurlarını anlatıyor! Bilgiler bir tık mesafede: Bakın ne çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Canan Karatay beyin sağlığını korumanın temel unsurlarını anlatıyor! Bilgiler bir tık mesafede: Bakın ne çıktı

Prof. Dr. Canan Karatay, unutkanlıktan kurtulmak için yapılması gerekenleri açıkladı.

#1
Foto - Canan Karatay beyin sağlığını korumanın temel unsurlarını anlatıyor! Bilgiler bir tık mesafede: Bakın ne çıktı

Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında bilgilendirici videolar paylaşmaya devam ediyor. Karatay, son olarak 'Unutkanlıktan kurtulmanın temel sırrı' başlığıyla bir video yayınladı. Unutkanlığın asıl sebebinin 'kronik dehidratasyon' olduğunu belirten Karatay, unutkanlıktan kurtulmak için neler yapılması gerektiğini açıkladı.

#2
Foto - Canan Karatay beyin sağlığını korumanın temel unsurlarını anlatıyor! Bilgiler bir tık mesafede: Bakın ne çıktı

Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında yayınladığı son videoda her yaştan bireyi ilgilendiren bir konuya değindi: Unutkanlık. Karatay, unutkanlığın asıl sebebinin kronik dehidratasyon olduğunu belirtti. Karatay, bu terimi 'Susuzluk demek. Yalnız damacana suyu değil. Tuzsuzluk demek. Tuzlu, mineralli su eksikliği demek. Dehidratasyon, vücutta minerallerin eksik olması ve ona bağlı olarak suyun eksik olması demek. Yani kristal kaya tuzu olmazsa o beyin çalışmaz. Unutkanlık artar.' sözleriyle anlattı.

#3
Foto - Canan Karatay beyin sağlığını korumanın temel unsurlarını anlatıyor! Bilgiler bir tık mesafede: Bakın ne çıktı

'Su hayattır' sözünün önemine dikkat çeken Karatay, hem içilebilir karbonatlı su hem de kristal kaya tuzlu su önerdiğini belirtti. Hafıza kaybı, unutkanlık gibi şikayetleri olanların öncelikle vücutlarındaki tuzlara baktırması tavsiye edildi. 'Sodyum, potasyum, klorür, magnezyum, kalsiyum, demir' bakılması lazım diyen Karatay, ayrıca insülin hormonuna bakılmasını tavsiye etti. Karatay, ayrıca D vitamini ve iyotun, halkın yaklaşık yüzde 80'inde eksik olduğunu ve bu bileşenlerin sinir sisteminin iyi çalışması için, beyin için son derece önemli olduğunu belirtti.

#4
Foto - Canan Karatay beyin sağlığını korumanın temel unsurlarını anlatıyor! Bilgiler bir tık mesafede: Bakın ne çıktı

Unutkanlıktan kurtulmanın en etkili yolu; düzenli fiziksel egzersiz, Akdeniz tipi beslenme ve hafıza egzersizlerini (bulmaca/yeni dil öğrenme) birleştiren zihinsel antrenman rutini oluşturmaktır. Unutkanlık bazı hastalıklar sonucunda olabilir. Ama her unutkanlık da bir hastalık göstergesi değildir. Genel olarak tekrarlanmayan ve çağrılmayan bilgi unutulur. Unutkanlıktan bu yöntemlerle kurtulun: Unutkanlığı önlemek için düzenli spor yapın. Fiziksel olarak aktif olmak, spor yapmak birçok psikolojik sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olur.

#5
Foto - Canan Karatay beyin sağlığını korumanın temel unsurlarını anlatıyor! Bilgiler bir tık mesafede: Bakın ne çıktı

Unutkanlıkla başa çıkmak için bunlara dikkat edin; Yeni bir hobi edinin. Görevler planlayın, yapılacaklar listeleri yapın ve takvimler ve notlar gibi hafıza araçlarını kullanın. Cüzdanınızı veya çantanızı, anahtarlarınızı, telefonunuzu ve gözlüklerinizi her gün aynı yere koyun. Hem zihninize hem de bedeninize yardımcı olabilecek aktivitelere katılın. Arkadaşlarınız ve ailenizle zaman geçirin. Her gece ortalama 8 saat uyumaya özen gösterin. Egzersiz yapın ve iyi beslenin. Yüksek tansiyonunuz varsa tedavi olun. Uzun süren bir depresyon durumunuz varsa bir uzmandan destek alın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…
Gündem

Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…

CHP İstanbul İl Başkanlığına 'kayyım' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla son v..
Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!
Gündem

Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin yakın geleceğine ve siyasi gündemine..
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Gündem

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin ‘mutlak butlan’ kararıyla görev aldığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi...
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
CHP'ye mutlak butlan kararı! 70 milletvekili ve 10 belediye başkanı destek verecek
Gündem

CHP'ye mutlak butlan kararı! 70 milletvekili ve 10 belediye başkanı destek verecek

Gazeteci Sinan Burhan, 70 milletvekili ile 10 belediye başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayacağını ifade etti.
CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...
Gündem

CHP'ye şok! Mutlak butlan çıktı! Karar yarın açıklanacak...

Dün yayınladığı video ile CHP'ye ikinci kez arınma çağrısı yapan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberlerini 'beğenerek takip ettiğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23