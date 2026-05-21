Canan Karatay beyin sağlığını korumanın temel unsurlarını anlatıyor! Bilgiler bir tık mesafede: Bakın ne çıktı
Prof. Dr. Canan Karatay, unutkanlıktan kurtulmak için yapılması gerekenleri açıkladı.
Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında bilgilendirici videolar paylaşmaya devam ediyor. Karatay, son olarak 'Unutkanlıktan kurtulmanın temel sırrı' başlığıyla bir video yayınladı. Unutkanlığın asıl sebebinin 'kronik dehidratasyon' olduğunu belirten Karatay, unutkanlıktan kurtulmak için neler yapılması gerektiğini açıkladı.
Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında yayınladığı son videoda her yaştan bireyi ilgilendiren bir konuya değindi: Unutkanlık. Karatay, unutkanlığın asıl sebebinin kronik dehidratasyon olduğunu belirtti. Karatay, bu terimi 'Susuzluk demek. Yalnız damacana suyu değil. Tuzsuzluk demek. Tuzlu, mineralli su eksikliği demek. Dehidratasyon, vücutta minerallerin eksik olması ve ona bağlı olarak suyun eksik olması demek. Yani kristal kaya tuzu olmazsa o beyin çalışmaz. Unutkanlık artar.' sözleriyle anlattı.
'Su hayattır' sözünün önemine dikkat çeken Karatay, hem içilebilir karbonatlı su hem de kristal kaya tuzlu su önerdiğini belirtti. Hafıza kaybı, unutkanlık gibi şikayetleri olanların öncelikle vücutlarındaki tuzlara baktırması tavsiye edildi. 'Sodyum, potasyum, klorür, magnezyum, kalsiyum, demir' bakılması lazım diyen Karatay, ayrıca insülin hormonuna bakılmasını tavsiye etti. Karatay, ayrıca D vitamini ve iyotun, halkın yaklaşık yüzde 80'inde eksik olduğunu ve bu bileşenlerin sinir sisteminin iyi çalışması için, beyin için son derece önemli olduğunu belirtti.
Unutkanlıktan kurtulmanın en etkili yolu; düzenli fiziksel egzersiz, Akdeniz tipi beslenme ve hafıza egzersizlerini (bulmaca/yeni dil öğrenme) birleştiren zihinsel antrenman rutini oluşturmaktır. Unutkanlık bazı hastalıklar sonucunda olabilir. Ama her unutkanlık da bir hastalık göstergesi değildir. Genel olarak tekrarlanmayan ve çağrılmayan bilgi unutulur. Unutkanlıktan bu yöntemlerle kurtulun: Unutkanlığı önlemek için düzenli spor yapın. Fiziksel olarak aktif olmak, spor yapmak birçok psikolojik sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olur.
Unutkanlıkla başa çıkmak için bunlara dikkat edin; Yeni bir hobi edinin. Görevler planlayın, yapılacaklar listeleri yapın ve takvimler ve notlar gibi hafıza araçlarını kullanın. Cüzdanınızı veya çantanızı, anahtarlarınızı, telefonunuzu ve gözlüklerinizi her gün aynı yere koyun. Hem zihninize hem de bedeninize yardımcı olabilecek aktivitelere katılın. Arkadaşlarınız ve ailenizle zaman geçirin. Her gece ortalama 8 saat uyumaya özen gösterin. Egzersiz yapın ve iyi beslenin. Yüksek tansiyonunuz varsa tedavi olun. Uzun süren bir depresyon durumunuz varsa bir uzmandan destek alın.
