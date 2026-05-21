Araç muayenesine gidenler şaşkına döndü
Hatay'da aşırı yağışlar nedeniyle TÜVTÜRK araç muayene istasyonunu su bastı. Randevuları için istasyona gelen sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.
Hatay'da aşırı yağışlar nedeniyle TÜVTÜRK araç muayene istasyonunu su bastı. Randevuları için istasyona gelen sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu.
Yaşanan yağışla caddeler göle dönerken, sel afeti yaşandı. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yaşanan TÜVTÜRK muayene istasyonuysa su altında kaldı. Araç muayenesi için istasyona gelen vatandaşlar mağdur oldular.
Aracının muayenesi geçeceği mağdur olan vatandaşlar duruma tepki gösterdiler.
İstasyonun kapalı olmasından dolayı mağdur olduğunu ifade eden Ahmet Çoban, "Bu gün saat 11.15’te muayenem vardı. Geldiğimde yerler suyla kaplıydı ve istasyon kapalı. Randevu tarihimiz geçti ve yetkililerin buna cevap vermesi lazım" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23