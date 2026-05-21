Atina'yı vuracak füze diye verdiler: Eyvah Tayfun envantere girdi!

Atina'yı vuracak füze diye verdiler: Eyvah Tayfun envantere girdi!

Türkiye’deki hemen her gelişmeyi yakından takip eden Yunan basını, Ankara’nın Atina’ya ulaşan füzeyi resmen envanterine eklediğini yazarak, endişesini dile getirdi. Newsbreak sitesi, “Tayfun Blok 2 füzesi, 500 kilometreyi aşan menziliyle balistik füzeler kategorisine giriyor. Bu menzil, Türkiye kıyılarından veya iç bölgelerinden fırlatılması durumunda bile, tüm Yunanistan topraklarını vurması demek” dedi.

TAHSİN HAN

Türk savunma sanayi, Yunanlıları korkutmaya devam ediyor... Yunan newsbreak sitesi, Türkiye’nin yerli üretim Tayfun balistik füzesinin Blok 2 versiyonunu resmi olarak silahlı kuvvetlerine entegre ettiğini manşetten vererek endişesini dile getirdi. Yunan sitesinin haberinde şu ifadeler kullanıldı: “Türk Savunma Bakanlığı, bu stratejik silahın artık seri üretim ve teslimat aşamasında olduğunu ve daha geniş kapsamlı bir modern silah sistemleri paketinin parçası olduğunu açıkladı. Resmi teslim töreni, Fırtina-2 kundağı motorlu topçu sistemi, Akıncı gelişmiş insansız hava aracı ve MPT-76 piyade tüfeği gibi diğer yerli teknolojik başarılarla birlikte teslim alınan füzenin operasyonel hazırlığını işaret ederek, Ankara’nın yabancı savunma sanayilerinden tamamen bağımsız olma çabasını teyit etti.

Tayfun Blok 2 füzesi, 500 kilometreyi aşan menziliyle kısa menzilli balistik füzeler kategorisine giriyor. Bu menzil, Türkiye kıyılarından veya Türkiye iç bölgelerinden fırlatılması durumunda bile, neredeyse tüm Yunanistan topraklarını, Doğu Akdeniz’i ve Güney Kıbrıs’ı vurması anlamına geliyor. Bu sistem, süpersonik hızlara ulaşabilmekte ve kritik askeri veya sivil altyapıyı hedef alırken olağanüstü isabetliliğiyle öne çıkmaktadır. Aynı zamanda, modern savaş alanında yüksek hayatta kalma kabiliyetine önem verilerek tasarlanmış olup, gelişmiş koruma sistemleri ve elektronik savaş karşı önlemlerine karşı dayanıklılık özelliklerine sahiptir.

 

ERDOĞAN’IN DOĞRUDAN TEHDİDİ

Geçtiğimiz günlerde “Erdoğan, Atina’ya ulaşabilecek yeni Türk füzesine onay verdi” başlıklı haberimizde , Türk Cumhurbaşkanı’nın niyetini açıkça teyit ederek Yunanistan’ın başkentini bombalama niyetinde olduğunu belirttiğini hatırlıyoruz. Erdoğan bir ‘Gençlik Festivali’nde yaptığı konuşmada, Tayfun füzelerinin üretimine ve Yunanlıların bunların Atina’yı vuracağı endişesine değindi. ‘Elbette vuracaklar’ dedi son derece rahat bir tavırla, sanki dünyanın en normal şeyiymiş gibi. Açıkladığı gibi, Yunanistan ‘durgun kalmazsa’ ve Ege adalarını silahlandırmaya devam ederse, bunun tek seçenek olduğunu düşünüyor.”

Yunan basını bu haritayla Tayfun füzesinin nereleri vurduğunu okurlarına gösterdi.

Vay vay

Sürekli yunanistani korkutmayin, yazık değil mi..geceleri uyuyamıyorlar..Biraz da israili korkutun ya...

KÖKSAL

Korkunun ecele faydası yok... Zamanı geldiğinde herşey olacağına varır... Kaşınanı kaşımak elzemdir...
