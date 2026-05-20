  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Spor İstanbul'daki finalde 3 gol! Freiburg'u yenen Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
Spor

İstanbul'daki finalde 3 gol! Freiburg'u yenen Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'daki finalde 3 gol! Freiburg'u yenen Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa karşı karşıya geldi. İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aston Villa, 3-0 kazandı.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Youri Tielemans, 45+2'de Emiliano Buendia ve 57. dakikada Morgan Rogers kaydetti. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı.

 

ŞAMPİYON ASTON VILLA

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. İngiliz ekibi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye etmeye hak kazandı.

Aston Villa’yı Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi potasına sokarak rüştünü bir kez daha ispatlayan İspanyol teknik adam Unai Emery, Avrupa ligi dendiğinde akla gelen ilk isimlerin başında yer alıyordu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez final oynayan Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da üst üste 3 sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kaldırdı.

2021'de İspanyol ekibi Villarreal ile kupayı kazanarak 4. kez mutlu sona ulaşan 54 yaşındaki teknik adam, 2026'da da bu kez Aston Villa ile mutlu sona ulaşarak bu turnuvayı beşinci kez kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi finali ayarı! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi finali ayarı! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Gündem

İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi finali ayarı! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beşiktaş'ın eski yıldızından sürpriz! UEFA kupası İstanbul'da görücüye çıktı!
Beşiktaş'ın eski yıldızından sürpriz! UEFA kupası İstanbul'da görücüye çıktı!

Spor

Beşiktaş'ın eski yıldızından sürpriz! UEFA kupası İstanbul'da görücüye çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23