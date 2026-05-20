İstanbul'daki finalde 3 gol! Freiburg'u yenen Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa karşı karşıya geldi. İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aston Villa, 3-0 kazandı.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Youri Tielemans, 45+2'de Emiliano Buendia ve 57. dakikada Morgan Rogers kaydetti. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı.

ŞAMPİYON ASTON VILLA

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. İngiliz ekibi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye etmeye hak kazandı.

Aston Villa’yı Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi potasına sokarak rüştünü bir kez daha ispatlayan İspanyol teknik adam Unai Emery, Avrupa ligi dendiğinde akla gelen ilk isimlerin başında yer alıyordu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez final oynayan Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da üst üste 3 sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kaldırdı.

2021'de İspanyol ekibi Villarreal ile kupayı kazanarak 4. kez mutlu sona ulaşan 54 yaşındaki teknik adam, 2026'da da bu kez Aston Villa ile mutlu sona ulaşarak bu turnuvayı beşinci kez kazandı.