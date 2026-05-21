Dünya

Paris'te cinsel istismar depremi! 100'den fazla okulda soruşturma!

Fransa’nın başkenti Paris'te çocuk istismarı şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı. 100'den fazla okulda soruşturma başlatıldı

Fransa'da anaokulu ve ilkokullardaki cinsel istismar skandalı giderek büyüyor. Başkent Paris'te polis, 7. bölgedeki bir anaokuluyla bağlantılı 16 kişiyi gözaltına aldı. Savcılık, şüphelilerin küçük yaştaki çocuklara karşı "tecavüz", "cinsel saldırı" ve "şiddet" de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Gözaltına alınanların birçoğunun çok sayıda istismar vakası bildirilmesinin ve gizli kamera kullanılarak çekilen görüntülerin yayınlanmasının ardından daha önce işlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Veliler, teneffüs sırasında veya okuldan alınmadan önce sınıf dışında çocuklardan sorumlu olan gözetmenlerin öğrencilere kötü muamelede bulunduğunu ve çocukları istismar ettiğini savunuyor.


100'DEN FAZLA OKULDA CİNSEL İSTİSMAR VAKASI

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada 84 kreş, yaklaşık 20 ilkokul ve 10 okul sonrası bakım merkezine yönelik soruşturma başlatıldığını ifade etmişti. Beccuau, iddiaların Paris'in 20 bölgesinin tamamını ilgilendirdiğini aktarmıştı. Beccuau, göreve yeni başlayacak olan Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire'nin skandalı "mutlak öncelikli" olarak ele alacağına söz verdiğini söylemişti.

Emmanuel Gregoire, nisan ayı başlarında yaptığı açıklamada, 2026 başından bu yana 78 çocuk bakım çalışanının işten uzaklaştırıldığını, bunlardan 31'inin cinsel şiddet şüphesiyle görevden alındığını ifade etmişti. Gregoire, şüpheli vakaların hızlı ve şeffaf bir şekilde bildirilmesini, ebeveynlerin sürece katılımını ve desteğini, yapısal iyileştirmeleri içeren 20 milyon euroluk bir eylem planı açıklayarak, "Tek hedefle her şeyi sıfırdan yeniden düşünmeliyiz: Sıfır tolerans" ifadelerini kullanmıştı.
2025 yılında ise 16'sı cinsel şiddet şüphesiyle olmak üzere 30 çocuk bakım çalışanı görevden uzaklaştırılmıştı.

