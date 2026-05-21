  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katı hal bataryada dönüm noktası! 3 dakikada şarj olacak Dünyanın en zengin insanı Elon Musk yine yaptı yapacağını: Dev anlaşma! Trilyoner olmaya hazırlanıyor! Rakip oluyor Toprakları petrol ve doğalgaz kaynıyor: Türkiye ile anlaşmaya geldiler ve anlaştılar Google DeepMind CEO'su iddialı konuştu: Tekilliğin eteklerindeyiz Devlet hastanesinde çalışan temzilik görevlisinin maaşı şok etti: Müge Anlı bile 'neler oluyor' dedi Baykar'ın ortağı yine yaptığı yapacağını
Dünya
6
Yeniakit Publisher
ABD’ye mesaj var! Almanya’dan flaş NATO isteği
AA Giriş Tarihi:

ABD’ye mesaj var! Almanya’dan flaş NATO isteği

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, “Avrupa'nın daha büyük rol üstlendiği daha güçlü bir NATO istiyoruz” dedi. Bu açıklama NATO’nun en etkin ülkesi olan ABD’ye mesaj olarak değerlendirildi.

#1
Foto - ABD’ye mesaj var! Almanya’dan flaş NATO isteği

Dışişleri Bakanı Wadephul, NATO'nun geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Avrupa'nın İttifak içinde daha büyük bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

#2
Foto - ABD’ye mesaj var! Almanya’dan flaş NATO isteği

Bakan Wadephul, İsveç'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın daha büyük rol üstlendiği daha güçlü bir NATO istiyoruz." dedi.

#3
Foto - ABD’ye mesaj var! Almanya’dan flaş NATO isteği

Alman Bakan, NATO olarak daha sağlam bir caydırıcılıkla barışı güvence altına almak ve bunun için daha yoğun bir savunma sanayi işbirliği yoluyla yeteneklerini birleştirmek istediklerini ifade etti.

#4
Foto - ABD’ye mesaj var! Almanya’dan flaş NATO isteği

Almanya'nın savunma kapasitesini mümkün olan en kısa sürede güçlendirmeyi amaçladığını belirten Wadephul, Avrupa'nın askeri ve ekonomik kapasitesi arttıkça İttifak içindeki görev dağılımının da yeniden şekillenmesi gerektiğini savundu.

#5
Foto - ABD’ye mesaj var! Almanya’dan flaş NATO isteği

Ukrayna'nın dört yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı "kahramanca bir savunma mücadelesi" verdiğini kaydeden Wadephul, İsveç'te yapılacak görüşmelerde Ukrayna'ya desteğin nasıl artırılabileceğine dair somut öneriler sunacağını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…
Gündem

Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…

CHP İstanbul İl Başkanlığına 'kayyım' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla son v..
Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı
Gündem

Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki şaibeli kurultayın iptali talebiyle açılan davada Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak ..
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp
Gündem

CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp

CHP'liler, Genel Merkezde önceki genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirdi...
"Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi
Gündem

"Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultay davası kararına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik s..
Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına Dilek İmamoğlu'ndan olay cevap!
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına Dilek İmamoğlu'ndan olay cevap!

Yolsuzluktan tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi karıştı..
Yoğun bakıma alınmıştı! Kadir İnanır’dan kötü haber
Aktüel

Yoğun bakıma alınmıştı! Kadir İnanır’dan kötü haber

Türk sinemasının önemli oyuncularından Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23