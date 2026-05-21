İtalyan bakandan Ben-Gvir pisliğine yaptırım çağrısı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yaptırım uygulanması yönünde Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunduğunu açıkladı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir'in sosyal medya platformlarından paylaştığı, Küresel Sumud Filosu aktivistlerini aşağıladığı ve kötü muamelede bulunduğu görüntülerin İtalya’daki yankısı sürüyor.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya hükümeti adına, AB Dışişleri Bakanları’nın bir sonraki toplantısında İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e yönelik yaptırımların gündeme alınmasını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan resmen talep ettim. Bu talep, filoya karşı gerçekleştirilen kabul edilemez eylemler nedeniyle yapıldı. Aktivistlerin uluslararası sularda alıkonulması, baskı ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakılması ve en temel insan haklarının ihlal edilmesi buna dahildir."

 

Bu arada, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının da Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'nun ilk olarak 29 Nisan'da alıkonulmasına ilişkin başlattığı soruşturmada, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in paylaştığı videonun da delil olarak kullanılacağı basına yansıdı.

Küresel Sumud Filosu'nun İtalya'daki temsilciliğinin hukuk ekibinin de savcılığa "insan kaçırma" suçlamasıyla bir şikayette daha bulunduğu belirtildi.

 

Ben-Gvir’in paylaştığı görüntüler, birçok ülkede olduğu gibi İtalya'da infiale neden olmuştu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Tajani, görüntüleri ve aktivistlere yapılanları "kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ve İsrail'den özür talep etmişti.

Ayrıca İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled, İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve İtalyan hükümetinin güçlü protestosu iletilmişti.

Tan

Bunlar insanoğlu için sımarık mankurylastirilmiş tehlokeli vre zalimler...

Mehmet

Şu koca dünyada şu orospuçocoğunu öldürecek kimse çıkmıyosa bu insanlık yerin dibine batsın
