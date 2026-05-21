Gündem Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı
Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki şaibeli kurultayın iptali talebiyle açılan davada Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak butlan’ kararıyla Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile parti organlarının görevi devralmasına karar verdi.

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan dava Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi ‘mutlak butlan’ kararı verdi. CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri talep edilmişti.

MUTLAK BUTLAN KARARI

İstinaf 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada her iki kurultay hakkında ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Kararda "4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı ve bu tarihten sonra yapılan bütün olağan ve olağanüstü kurultayların iptaline, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmiştir" denildi. 

Ali

Türkiyede hiç bir şeyin garantisi yok olmaz denen her şey olabilir

Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir karar çıktı.

Kongrelerde karar verici tek yetkili ysk dır. YSK nin kararı hiçe sayılmıştır..
