Nuray Başaran bomba bilgiyi paylaştı! Sadece telefon değil beyaz eşya da dağıtmışlar!

NGazete’de konuşan Nuray Başaran; “Bunu ilk defa açıklıyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ifadelerden yola çıkarak İstanbul İl Kongresi'nde sadece telefon değil beyaz eşya da dağıtıldığına dönük bir firmadan ürün alındığını tespit etti. O firmaya yazı yazdı, faturaları istedi, dosyaya girdi” dedi.

FATURA BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NE KESİLMİŞ

Beyaz eşyaları satan firmanın faturayı CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne kestiğini anlatan Başaran, “Beşiktaş Belediyesi’nden ifade verenler bunların il kongresinde delegelere dağıtıldığını söylüyorlar. Bu istinaftaki mahkemeyi de etkiliyor. İl kongresindeki her şey 38’inci kurultayı etkiliyor. İstanbul 196 delegeyle temsil ediliyor. Bu neden önemli, 200’e yakın delegesi olduğu için İstanbul’un, İstanbul delegelerinin kullandığı oy genel başkanın kim olduğunu belirliyor. Salt çoğunluk için 684 oy gerekli. Çok az delege oyuyla kaybettiriliyor. Oradaki herhangi bir tespit, herhangi bir belge doğrudan istinafı ve mutlak butlan kararını etkiliyor” şeklinde konuştu.