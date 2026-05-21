İsrail'in esir aldığı aktivistler için tarihi tahliye operasyonu başladı! Siyonistlerin alıkoyduğu kahramanları taşıyan THY uçakları peş peşe havalandı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail'in esir aldığı aktivistler için tarihi tahliye operasyonu başladı! Siyonistlerin alıkoyduğu kahramanları taşıyan THY uçakları peş peşe havalandı!

İsrail barbarlığının uluslararası sularda hukuksuzca alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kararlı duruşu ve koordinasyonuyla Türkiye’ye tahliyesi başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sabah saatlerinde duyurduğu dev operasyon kapsamında, Siyonist işgalcilerin Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'ne hapsettiği aktivistler özgürlüğüne kavuşuyor.

İsrail ordusunun uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin, THY uçaklarıyla Türkiye’ye tahliyesi başladı. Negev Çölü'ndeki cezaevinden çıkarılan, aralarında 78 Türk'ün de bulunduğu 420'den fazla aktivisti taşıyan ilk uçak İstanbul'a doğru havalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sabah saatlerinde duyurduğu uluslararası tahliye operasyonunda yeni aşamaya geçildi. İsrail güçleri tarafından Gazze ablukasını kırmak üzere seyahat ederken esir alınan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin koordinasyonuyla Türkiye'ye getiriliyor.

HAVALİMANINA SEVK EDİLDİLER

18 Mayıs'taki hukuk dışı saldırının ardından dün Aşdod Limanı'na getirilen ve gece yarısı Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'ne nakledilen aktivistler cezaevinden çıkarıldı, yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail'in güneyinde yer alan Ramon Havalimanı'na sevk edildi.

 Dışişlerinden açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 85'i Türk vatandaşı olmak üzere 422 Küresel Sumud Filosu katılımcısının İsrail'deki Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı vatandaşlarımız ile üçüncü ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle, 85'i vatandaşımız olmak üzere, 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir." ifadelerini kullandı.

