Warrenn Buffett'in altın stratejisi krizden kurtaracak

Küresel hisse senetlerindeki aşırı değerlenme hisse senetleri yatırımcılarını altına yönlendirebilir. Yatırım uzmanları Buffett’ın altın yatırımını takip ediyor

Altın yatırımlarından uzun yıllardır kaçan ünlü yatırımcı Warrenn Buffett, bu yılın başlarında şirketi Berkshire Hathaway üzerinden altın şirketi Barrick Gold’a yüklü miktarda bir yatırım yapmıştı. Bu yatırım haberinin yayılması altın piyasasında deprem etkisi oluşturmuştu.

Yatırımlar arttı

Şimdilerde ise yatırım danışmanlığı şirketi Crescat Capital’ın Baş Yatırım Sorumlusu Kevin Smith'e göre diğer yatırımcılar da altına yatırım yaparak boğa piyasasının dönmesi ihtimalinde güçlü kârlar elde etmeyi benzeri bir strateji olarak benimsiyor.

Marketwatch’un haberinde Smith, S&P 500 Endeksi’nin performansıyla altının performansını karşılaştırıldığı grafiğe dikkat çekiyor:

Smith hisse senetlerinin aşırı derecede değerlendiğini belirtirken madalyonun diğer yüzünde emtia değerlerinin hiç bu kadar değerinin altında işlem görmediğini belirtiyor. “Bu iki varlık sınıfının göreli performansı makro çerçevede bir değişim için ortam hazırlıyor” diyen baş stratejist müşterileriyle paylaştığı notta, “Karşılaştırılabilir koşullar 1972 Nifty Fifty Endeksi’nde (Japonya borsası) ve 2000 yılında da dotcom balonunda da mevcuttu” uyarısında bulunuyor.

Baş stratejist yatırımcıların yakın zamanda en hızlı büyüyen ve en düşük değerlemelerdeki fırsatlara bakacağını öngörüyor. Smith söz konusu durum sebebiyle küresel borsalardaki boğa piyasasına liderlik ederek rekor seviyelere taşıyan ağırlığı en fazla olan hisselerden çok büyük miktarda bir kaçışın oluşacağını öngörülerine ekledi.

Smith “Analitik düşünen yatırımcılar büyüyen hisse senetlerinin pahalı deflasyon evresi ve sabit gelirli tahvillerden dolayı paniğe kapılmamak için ucuz sabit varlıklara doğru yakın zamanda dönüş yaparak 30 yıldır süren düşmekte olan para hızı trendini değiştirecek” ifadelerine yer verdi

Smith söz konusu durumda kazananların yanında yer almak için keşif tarafında büyük fırsatlar olduğunu belirtiyor.