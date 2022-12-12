'Wall Street efsanesi' Jim Rogers'dan ekonomik felaket uyarısı: 'Bunlar daha iyi günlerimiz'

'Wall Street efsanesi' Jim Rogers, "Bunlar daha iyi günlerimiz" diyerek ekonomik felaket uyarısı yaptı. Rogers,"Dünya gelecek iki-üç yıl içinde ciddi ekonomik zorluklara hazırlanmalı" dedi.

'Wall Street efsanesi' Jim Rogers, 'gelecek birkaç yıl içinde karşılaşılacak ekonomik zorlukların muhtemelen kendi ömründe görüp göreceğinin en kötüsü olacağı' ikazını yaptı.

"Bunlar daha iyi günlerimiz" diyerek ekonomik felaket uyarısı yapan ekonomi ve iş dünyasının tanınmış isimlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez ABD'li yatırım gurusu Jim Rogers, "Dünya gelecek iki-üç yıl içinde ciddi ekonomik zorluklara hazırlanmalı" uyarısında bulundu. Sputnik'e konuşan 80 yaşındaki Rogers, 'bunun muhtemelen kendi ömründe görüp göreceklerinin en kötüsü olacağını' söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Quantum Fonu ve Soros Fon Yönetimi'nin kurucu ortaklığı ve Rogers Uluslararası Emtia Endeksi'nin (RICI) kuruculuğunun ardından halihazırda Rogers Holding ve Beeland Interests'in başkanı olan Rogers, 2023'le ilgili öngörüleri sorulduğunda, doğrudan "Endişelenmelisiniz" yanıtını verdi.

"İyi bir dönem olacak, bir şey iyimserliğin geri dönmesine neden olacak" diyen Rogers şöyle devam etti:

"İyimserlikten sonra, son derece endişelenmelisiniz çünkü gelecek iki veya üç yıl içinde yeniden ekonomik sorunlar yaşayacağız ve bunlar muhtemelen ömrüm boyunca görüp göreceklerimin en kötüleri olacak, çünkü çok fazla borç var. 2009'dan beri dünya çapında çok fazla borç birikti. Yani bir dahaki sefere bir sorunumuz olduğunda, çok çok kötü olacak. O yüzden endişelenin."

Uluslararası Para Fonu (IMF), ekim ayında yayımladığı ekonomik görünüm raporunda, 2021'de yüzde 6 olan küresel büyümenin 2022'de yüzde 3.2'ye ve 2023'te yüzde 2.7'ye yavaşlayacağı tahmin edildi.

Rogers, Aralık 2007'de "Asya pazarı altın çağını yaşayacak" öngörüsünde bulunarak işini ve hayatını Singapur'a taşımıştı.