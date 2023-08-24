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Dünya Wagner lideri Prigojin'in öldüğü uçak kazasında büyük şüphe! Hostesin son konuşması ortaya çıktı
Dünya

Wagner lideri Prigojin'in öldüğü uçak kazasında büyük şüphe! Hostesin son konuşması ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 20:38:00 -
Wagner lideri Prigojin'in öldüğü uçak kazasında büyük şüphe! Hostesin son konuşması ortaya çıktı

Moskova yakınlarında düşen özel jette Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin ve sağ kolu bulunuyordu. Kazanın nasıl olduğu tam olarak ortaya çıkmazken uçakta bulunan ve hayatını kaybeden hostesin son konuşması büyük şüphe uyandırdı.

Rus paralı askeri grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'i taşıyan özel jetin düşmesi, dünyanın gündemindeki yerini koruyor. 'Uçak düştü mü, düşürüldü mü?' tartışmaları devam ederken, jette hayatını kaybedenler arasında bulunan hostesin, son uçuş öncesi akrabasını arayarak uçakta acil onarım yapıldığını söylediği ortaya çıktı.

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in uçak kazasında ölmesi sonrası akıllara, 'Uçak düşürüldü mü?' iddiaları gelirken, özel jette hayatını kaybedenler arasında bulunan hostesin, son uçuş öncesi akrabasını arayarak, uçakta gizemli onarımların yapıldığını söylediği öne sürüldü.

Hostesin akrabası konuştu

Wagner yanlısı kanallarda uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğü iddiaları dolaşırken, en dikkat çeken iddia kazada hayatını kaybeden hostes Kristina Raspopova'nın bir akrabasından geldi.

Uçakta acil onarım iddiası

VChK-OGPU Telegram kanalında yer verilen iddialara göre, 39 yaşındaki hostesin, uçuş öncesi akrabalarını arayarak uçakta acil ve gizemli onarımların yapıldığını ve tamirat bitince Moskova'ya uçacağını söylediği ifade edildi.
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