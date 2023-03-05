Wagner kuşattı! Bahmut düşüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 1 yıl geride kalırken Moskova’nın uzun zamandır almaya çalıştığı Donbas bölgesindeki Bahmut kentini Rus paralı asker grubu Wagner büyük bir başarı göstererek kuşatmaya aldı.... Bahmut, Rus ordusu tarafından Donbas’ın diğer bölgelerinin ele geçirilmesi açısından önemli bir basmak olarak görülüyor. Ukrayna ordusu da savaşın başından beri bu bölgeyi yoğun biçimde savunuyor.

Rus birliklerinin büyük kayıplar verip almayı başaramadığı Bahmut’un ele geçirilmesi, Wagner ve lideri Prigojin için de büyük önem taşıyor. Cephede hiçbir başarı kazanamayan Rus ordusunun aksine, Wagner güçlerinin önce Soledar’dan sonra da Bahmut’u kuşatıp ele geçirmesi, bu grup için büyük sükse olacak.

Geçmişte 70 bin kişinin yaşadığı Bahmut, harabeye dönerken halen 4 bin 500 civarı sivilin bulunduğu tahmin ediliyor. Wagner milislerinin kuşatmaya aldığı stratejik önemdeki kentten video çekip paylaşan paralı şirketin sahibi Prigojin, doğrudan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e seslenerek, güçlerinin Bahmut’u tamamen kuşattığını ifade etti ve “Sadece tek çıkış yolu var. Askerlerini hemen çek” dedi.

Ukrayna çekilmeye başladı!

Wagner’in kentte büyük ilerleme kaydetmesi sonrası Ukrayna güçlerinin bir kısmının kentten çekilmeye başladığı yönünde iddialar, Rus basınında yer aldı. Ukraynalı milletvekili Serhiy Rahmanin ise “Er ya da geç, Bahmut’tan ayrılmak zorunda kalacağız. Onu tutmanın bir anlamı yok. Amaç, mümkün olduğu kadar çok Rusya’ya zayiatı verdirmekti” ifadesini kullandı.

Bryansk’a Ukraynalı Ruslar saldırdı iddiası

Rusya’nın Bryansk eyaletindeki Ukrayna sınırına yakın Lubeçanye köyüne yapılan baskın ses getirmeye devam ediyor. Kendilerine “Rus Gönüllü Birliği” adını veren silahlı kişiler, “Kremlin rejimiyle” savaşmak için sınırı geçtiklerini öne sürüyor. Rusya ise saldırıyı Ukraynalıların düzenlediği görüşünde. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, benzer olaylar yaşanmaması için tedbir alacaklarını söyledi. Rus istihbaratı, Ukraynalı sabotajcıların sınır bölgesindeki saldırısının görüntülerini yayınlarken, bu kişilerin NATO silahları kullandığı iddia edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO