  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'dan aşı zorunluluğu ile ilgili 'insan hakları ihlali' eleştirilerine yanıt

CHP'li Şükrü Sözen'in komşuları insanlarla alay etti! AK Parti iktidarını yangın sürecini siyasallaştırmakla suçladılar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turkovac'la ilgili sevindiren haber!

Orman yangını sürecini siyasallaştıran muhalefete tarihten örneklerle tokat!

100 kilometrelik boru hattı kurdular! Faaliyete geçti

Pakistan'dan iki ülkeye sosyal medya tepkisi

O ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Dilipak'tan flaş uyarı! "Toplumsal kargaşaya neden olur, bu karardan vazgeçin!"

Instagram hesabınızın çalınmaması için dikkat! Emniyet yapmanız gerekenleri açıkladı

İmran Han'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye ile görüşmeleri için arabuluculuk yapacağız
AFAD'dan felakete dair açıklama: 4 kişi hayatını kaybetti
İşte altın fiyatlarında son durum
Japon devlet dairelerine hackerlar dadandı
13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu
Dünya Wagner grubunun Libya'daki operasyonlarının yeni detayları ortaya çıktı
Dünya

Wagner grubunun Libya'daki operasyonlarının yeni detayları ortaya çıktı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haber çalışması, Rus paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun Libya'daki operasyonlarına ilişkin yeni bilgiler ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 08:00:00 -
Wagner grubunun Libya'daki operasyonlarının yeni detayları ortaya çıktı

BBC'nin özel haberinde, Wagner grubuna bağlı paralı askerlerin Libya'daki operasyonlarının, Rus ordusuyla ve savaş suçlarıyla bağlantılarına dikkat çekildi.

Wagner grubundan bir paralı askere ait unutulan tablette, savaşçının örgüt içindeki kritik rolü ve diğer savaşçıların takip edilebilir kod adlarına dair bilgi yer alırken, uzmanlar, BBC'nin ele geçirdiği "alışveriş listesi"ndeki askeri teçhizatın yalnızca Rus ordusu tarafından temin edilebileceğini savunuyor.

Tabletin, 2020 yılı baharında Trablus'un güneyindeki geri çekilme sırasında bir paralı asker tarafından unutulduğu sanılıyor.

İçindeki kod adlarından bir Wagner savaşçısının kimliğinin belirlendiği iddia edilirken, cihazda drone görüntüleri bulunduğu da belirtiliyor.

Libya istihbarat kaynağı tarafından BBC'ye verilen 19 Ocak 2020 tarihli 10 sayfalık kapsamlı silah ve askeri teçhizat listesinin de Wagner grubunun çekildiği bölgede bulunduğu tahmin ediliyor.

Listenin, Wagner operasyonlarına kimin finansman ve destek sağladığına dair fikir verdiği ifade ediliyor.

Belgede, "askeri hedeflerin tamamlanması" için gerekli malzemeler listelenirken, listede 4 tank, yüzlerce Kalaşnikof tüfek ve son teknoloji ürünü radar sistemi yer alıyor.

Bu kişilerden biri, esirlerin öldürüldüğü iddiası için "kimse doyuracak fazladan bir boğaz daha istemez" derken, olası savaş suçlarına dair bilgi aktaran bir Libya hükümeti askeri, Wagner grubuna teslim olan arkadaşının karnından iki kere vurulduğunu, onunla birlikte götürülen diğer üç arkadaşını da daha sonra hiç görmediğini söyledi.

Moskova yönetimi, Wagner grubuyla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor.

İlk kez 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda çıkan çatışmalarda Rus yanlısı ayrılıkçılara verdiği destekle adını duyuran Wagner grubunun, sonrasında Suriye, Mozambik, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde faaliyet gösterdiği iddia edilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay