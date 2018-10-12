Wabco’dan 100 milyonluk yatırım

Wabco’nun lojistik ve dağıtım merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, “Wabco ABD’li bir şirket, ABD ile olan politik durumlar şu an belli. Siyasi anlamda aynı noktada değiliz belki ama Wabco’nun yatırımı ABD’li şirketlerin Türkiye’ye güveninin devam ettiğini göstermesi açısından önemli” dedi. 100 milyon liralık yatırım ile hayata geçen lojistik ve dağıtım merkezi, ağır ticari araç üreticilerinin Wabco’nun ürünlerine daha hızlı ulaşmasını, lojistik ve stok maliyetlerini azaltarak verimliliklerine katkı sağlamayı amaçlıyor. İntermobil’in tedarik zinciri yönetimini üstlendiği lojistik ve dağıtım merkezi, 2 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek. 85 milyon liralık stok ürünü barındıracak olan merkezde, 20 kişi istihdam edilecek.