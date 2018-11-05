0553 313 94 23
impression

VW’de indirim fırsatı

Alışveriş sitesi n11.com’un “Yılın Alışveriş Günü 11.11” indirim etkinliğinde 25 farklı tip Volkswagen otomobil de yer alacak.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:39
VW’de indirim fırsatı

n11.com’un Türkiye’ye kazandırdığı Yılın Alışveriş Günü 11.11’de indirimli ürünler almak için geri sayım başladı. Her kategoriden indirimli ürünlere ek olarak 6 farklı modelde 25 farklı tip Volkswagen otomobil sadece 11.11 gününe özel olarak yüzde 40’a varan indirimle satışta olacak. Otomobil satışı 11 Kasım’da n11.com’da başlayacak. 11.11 gününde otomobiller için sıraya girenler bu dev indirimlere ek olarak ayrıca ücretsiz bir yıllık trafik sigortası, ücretsiz ilk periyodik bakım ve yüzde 20 indirimli kasko hizmeti gibi ek hizmetlere de sahip olacaklar.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:39
  1. n11.com
  2. Yılın Alışveriş Günü 11.11
  3. Volkswagen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 26 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
    1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli..
    2. İran'dan ABD'ye jet cevap!
    3. Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobil..
    4. Hasan Şaş: Tuzağa düşürdüler
    5. VW’de indirim fırsatı
    6. AK Parti Adana Büyükşehir Belediye..
    7. Kısa dönen askerlik kalkıyor mu?
    8. “Ekonomide olumlu gelişmeler var”
    9. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyi..
    10. BMW Group’un 2020 hedefi üretimde..
    11. 'Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor'
    12. ÖTV indirimiyle yılın son fırsatları
    13. TOKİ enflasyonu sabitledi
    14. Alkollü sürücüden polise iğrenç teklif!
    15. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    16. Ortaöğretim ve lisede devamsızlık kaç..
    17. Beşiktaş'tan Diagne hamlesi
    18. Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru...
    19. Oktar'ın finans sorumlusu her şeyi tek..
    20. Piyasalar enflasyon rakamlarını bekliyor
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!