VW’de indirim fırsatı

n11.com’un Türkiye’ye kazandırdığı Yılın Alışveriş Günü 11.11’de indirimli ürünler almak için geri sayım başladı. Her kategoriden indirimli ürünlere ek olarak 6 farklı modelde 25 farklı tip Volkswagen otomobil sadece 11.11 gününe özel olarak yüzde 40’a varan indirimle satışta olacak. Otomobil satışı 11 Kasım’da n11.com’da başlayacak. 11.11 gününde otomobiller için sıraya girenler bu dev indirimlere ek olarak ayrıca ücretsiz bir yıllık trafik sigortası, ücretsiz ilk periyodik bakım ve yüzde 20 indirimli kasko hizmeti gibi ek hizmetlere de sahip olacaklar.