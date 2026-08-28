Vuslat Derneği'nden 'tarifsiz' bir belgesel

Belgesel, Çad’ın temiz su kaynaklarına erişimin sınırlı olduğu bölgelerinden Torfe Köyü’nde yaşayan ailelerin günlük hayatına odaklanıyor. Sağlıklı su kaynaklarına ulaşabilmek için uzun mesafeler kat eden kadın ve çocukların yaşadığı zorluklar ile ailelerin mevcut koşullar nedeniyle sağlıksız su kaynaklarını kullanmak zorunda kalmasının doğurduğu sorunlar görüntülerle anlatılıyor.

Afrika'daki Temiz Su Sorunu Belgeselin Odağında

“TARİFSİZ”, temiz suya erişimi yalnızca temel bir ihtiyaç olarak değil; sağlık, eğitim ve sosyal yaşamı doğrudan etkileyen bir mesele olarak ele alıyor. Özellikle su temini için harcanan zamanın kadınların günlük yaşamı ve çocukların eğitim hayatı üzerindeki etkilerine dikkat çekiliyor.

Belgeselin adında yer alan “Bugün İki Hayat Kurtuldu” ifadesi ise projenin temel yaklaşımını yansıtıyor. Bu anlayış, yapılan bir yardımın, açılan su kuyusunun yalnızca desteğe ulaşan kişinin hayatında değil, o desteğin gerçekleşmesine katkı sağlayan kişinin dünyasında da bir karşılık oluşturduğu düşüncesine dayanıyor.

Temiz suya kavuşan bir insanın yaşam koşulları değişirken, dünyanın başka bir noktasından bu değişime katkı sunan kişi de dayanışma, sorumluluk ve vicdan ekseninde hikâyenin bir parçası oluyor. Belgesel böylece yardım eden ile yardım alan arasındaki bağı “iki hayat” üzerinden görünür kılmayı amaçlıyor.

Su Kuyularının Bölgedeki Etkisi Anlatılıyor

Yapımda, Vuslat Derneği’nin Çad’da yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ve temiz su çalışmaları da yer alıyor. Bu kapsamda açılan su kuyularının yerel halkın yaşam koşullarına sağladığı katkı ele alınıyor.

Yerleşim alanlarına yakın noktalarda oluşturulan temiz su kaynaklarıyla ailelerin sağlıksız su kaynaklarına bağımlılığının azaltılması ve güvenli suya daha kolay ulaşabilmeleri hedefleniyor. Suya erişimin kolaylaşmasının özellikle kadın ve çocukların üzerindeki günlük yükü hafifletmesi, çocukların eğitimlerine daha fazla zaman ayırabilmesi ve ailelerin yaşam koşullarının iyileşmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

“TARİFSİZ | Bugün İki Hayat Kurtuldu” belgeseline derneğin Youtube hesabından ulaşabilirsiniz.