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Aktüel Vuslat Derneği'nden Nepalli Cami Müdafine Vefa: Nepalli Cami Müdafi Şeyh Rahimullah Cami İbadete Açıldı
Aktüel

Vuslat Derneği'nden Nepalli Cami Müdafine Vefa: Nepalli Cami Müdafi Şeyh Rahimullah Cami İbadete Açıldı

Yeniakit Publisher
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Vuslat Derneği'nden Nepalli Cami Müdafine Vefa: Nepalli Cami Müdafi Şeyh Rahimullah Cami İbadete Açıldı

Nepal'de geçtiğimiz dönemde yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran cami saldırısında sergilediği cesaretle hafızalara kazınan Müslüman genç, Vuslat Derneği tarafından yaptırılan camiyle ölümsüzleştirildi.

Hindu grupların dini bir ritüel sırasında yakındaki camiye saldırdığı olayda, tek bacağı olmasına rağmen elindeki sopayla camiyi korumak için saldırganların karşısına çıkan Şeyh Rahimullah, gösterdiği fedakârlık ve cesaretle milyonlarca insanın takdirini kazanmıştı.

Vuslat Derneği, İslam'ın mukaddes değerlerini koruma uğruna ortaya koyduğu bu örnek duruşun unutulmaması amacıyla Bangladeş'te inşa ettiği camiye "Nepalli Cami Müdafi Şeyh Rahimullah Cami" adını verdi.

Bölgedeki Müslümanların ibadet ihtiyacını karşılayacak olan cami, aynı zamanda birlik, dayanışma ve fedakârlığın sembolü olarak hizmet verecek. Düzenlenen açılış programında yapılan konuşmalarda, Şeyh Rahimullah'ın cesaretinin gelecek nesillere örnek olması temennisinde bulunuldu.

 

Vuslat Derneği yetkilileri, mazlum coğrafyalarda yalnızca camiler inşa etmediklerini, aynı zamanda ümmetin hafızasında iz bırakan fedakârlıkları yaşatmayı da görev bildiklerini belirterek, "Bu cami, bir ismin ötesinde; inancını ve mabedini korumak için korkusuzca mücadele eden bir Müslümanın hatırasını gelecek nesillere taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

 

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