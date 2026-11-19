Gazze’de devam eden insani kriz ve yaklaşan kış şartları, evlerini kaybeden ailelerin yaşam koşullarını ağırlaştırıyor. Vuslat Derneği, özellikle kadınlar ve yetim çocukların güvenli barınma, temiz su ve hijyen ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

2.000 Metrekarelik Alanda Çadır Kent Kuruluyor

Gazze’nin Han Yunus bölgesindeki Mevasi Attar Mahallesi’nde hayata geçirilen Kadın Sığınma ve Yetim Aile Çadır Kent Projesi, toplam 2.000 metrekarelik alanda kuruluyor.

Proje kapsamında çadır kentte 24 metrekarelik aile çadırları, toplam 5.000 litre kapasiteli 5 su deposu, 15 tuvalet, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanları yer alacak.

Hayırseverlerin destekleriyle kurulumuna başlanan çadır kentte, yaklaşık 200 yetim çocuk ve onlarca anneye daha düzenli ve sağlıklı barınma koşulları sunulması planlanıyor.

“Gazze’de kadınların ve yetim çocukların barınma ihtiyacına kayıtsız kalamayız”

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de binlerce aile, evlerini kaybetmenin yanı sıra yaşamlarını sürdürebilecekleri en temel imkânlardan da mahrum durumda. Özellikle eşlerini kaybetmiş kadınlar ve yetim çocuklar, bu ağır şartlardan en fazla etkilenen kesimler arasında yer alıyor. Han Yunus’ta kurulumuna başladığımız çadır kent ile yaklaşık 200 yetim çocuğumuza ve onlarca anneye güvenli bir barınma alanı oluşturmayı hedefliyoruz.

Amacımız, ailelerin başlarını sokabilecekleri bir çatıya, temiz suya ve temel hijyen imkânlarına erişmelerini sağlamak. Kış şartlarının giderek ağırlaştığı bu günlerde hayırseverlerimizin desteği büyük önem taşıyor. Gazze’deki kardeşlerimizin yanında olmaya ve imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.”

Gazze’de Yetim Ailelere Barınma Desteği

Gazze’de kış yardımlarını sürdüren Vuslat Derneği, çadır kent projesiyle barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını genişletiyor.

Kurulum çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, hayırseverler de projeye bağışta bulunarak çadırların kurulmasına, temiz su sistemlerinin oluşturulmasına ve sıhhi tesislerin hazırlanmasına katkı sağlayabiliyor.

Vuslat Derneği, Gazze’deki kadınların ve yetim çocukların daha güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayırseverleri projeye destek olmaya davet ediyor.