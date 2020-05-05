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Medya

Vuslat Dergisi'nin 2020 Mayıs sayısı çıktı

Vuslat Dergisi'nin 2020 Mayıs sayısı "Hindistan'da bitmeyen zulüm" konusuyla çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:16:00 -
Vuslat Dergisi'nin 2020 Mayıs sayısı çıktı

Vuslat Dergisi, Müslüman coğrafyadaki zulümlerin sesi olmaya devam ediyor. Derginin Mayıs 2020 sayısı "Hindistan'da bitmeyen zulüm" konusuyla çıktı.

Son sayıda konunun uzmanı, Hindistan'ı iyi tanıyan yazarların son gelişmelerle ilgili tahlillerine yer verildi.

Bu sayıda; Prof. Dr. Abdulhamit Birışık, "Tarihsel Boyutu ile 'Hintli' kavramı ve Hindistan'ın vatandaşlık Yasası Düzenlemesinin Handikapları" makalesiyle konunun tarihi arka planını irdeledi.

Aslan Balcı, "Hindistan'ın Keşmir'i İlhak Etmeye Hakkı Yok" derken Keşmir’de oynanan senaryolardan bahsetti.

Cemal Demir "Farklılıklar İçinde Birlik Ülke: Hindistan" makalesiyle, geçmişten günümüze demografik yapının durumunu irdeledi.

Dr. Hayati Ünlü, "Hindutva: Hindistan’da İslam Karşıtlığının İdeolojik Temelleri" makalesiyle Hint milliyetçiliğinin geldiği son noktayı analiz etti.

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