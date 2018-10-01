Vurdukları 350 kg'lik domuzla fotoğraf çektirdiler
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, ekili arazilere zarar verdiği öne sürülen ve avcılar tarafından vurularak öldürülen 350 kiloluk domuzla avcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.01 Ekim 2018 Pazartesi 17:41
Bursa Orhaneli'nin, Kırsal Ağaçlar Mahallesinde tarlalara zarara veren domuzdan yakınan çiftçiler, avcılardan yardım istedi.
Avcılar, köpeklerin iz sürmesi sonucu yerini belirledikleri 350 kiloluk domuzu öldürdü.
Tarla ve bahçelere zarar verdiği öne sürülen domuzu vuran avcılar, hayvanın yanında fotoğraf çektirdi.
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